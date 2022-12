Karting com nova era à vista | AutoSport

Ni Amorim, Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, salientou haver um plano pensado para uniformização do karting a nível internacional, uma medida que deverá ser implementada em Portugal em 2024, em entrevista exclusiva ao AutoSport. Quanto à formação das estrelas do futuro, Amorim mostra-se confiante nos jovens talentos que agora despontam mas explicou as diferenças de apoios em relação à vizinha Espanha, o que não permite uma ajuda superior por parte da FPAK :

“Eu tenho falado com o João Rito e gostava muito de avançar com o novo projeto da FIA dos OK para 2023. Ele conseguiu-me convencer que poderia ser um passo maior que a perna e que devemos aguardar para ver o que dá noutros países que vão já aderir e depois, sim, em 2024 avançarmos para essa categoria. A vantagem de termos kartings com uma regulamentação internacional é que todos os pilotos se podem comparar uns com os outros, os estrangeiros podem vir cá ou os portugueses podem ir ao estrangeiro com o material que têm, sem necessidade de usar outro tipo de karts. Considero ser esse o caminho para o futuro e foi um conselho que me deu o Felipe Massa que foi até ao ano passado o presidente da CIK da FIA. Nos kartings temos uma panóplia de pilotos que considero que podem ir longe. O talento não se compra, ou se tem ou não. Mas não é fácil colocar pilotos lá fora e a FPAK não tem meios para ajudar a dar esse salto. E aqui está a grande diferença entre a federação portuguesa e a espanhola. Aqui está a diferença entre haver ou não um ministério do desporto. Espanha tem uma verba de aproximadamente um milhão de euros para fomentar o desporto automóvel da maneira que entender. Por exemplo, apareceram nos Motorsport Games com uma delegação enorme, foram a 100% das disciplinas e é uma ajuda brutal que faz toda a diferença. Nós aqui não temos ministério do desporto, portanto, não temos essas verbas e tudo o que fazemos é graças ao nosso esforço e trabalho e a boa sustentabilidade financeira da federação que permite estar a fazer estas ações e, já que falamos nisso, acho o Motorsport Games uma ideia interessantíssima onde participamos e que iremos participar em 2024, pois acontece ano sim, ano não. Fizemos tudo para que o evento pudesse vir para Portugal. Convidei o director-geral do evento, o Frederic Bertrand para vir a Portimão onde juntamente com o Paulo Pinheiro para mostrar as potencialidades do Algarve. Temos uma pista de karting de campeonato do mundo, temos um autódromo que não há palavras para descrever, temos os ralis, com classificativas do rali do Algarve que passa ao lado do autódromo. Mas, o evento será realizado em Espanha e só falta decidir se é em Valência e Barcelona.”