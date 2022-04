Karting: ACI revogou licença desportiva de Artem Severiukhin | AutoSport

O ACI, federação italiana para o desporto motorizado, revogou a licença desportiva de Artem Severiukhin, piloto de 15 anos, que na cerimónia do pódio na primeira ronda do Europeu de Karting que decorreu em Portimão fez um gesto muito semelhante à saudação nazi. A FIA abriu uma investigação sobre o sucedido. No entanto, a federação italiana tomou uma medida mais drástica e revogou a licença do piloto, que viu o acordo que tinha com a equipa Ward Racing ser também anulado. O jovem já usou as redes sociais para explicar o seu gesto, disse que não era um sinal de apoio ao nazismo ou fascismo e pediu desculpas pelo sucedido. Um gesto infeliz, numa altura delicada, que vai certamente ter consequências na carreira do jovem.

NEWS | 🇷🇺 Russian karting driver Artem Severiukhin has reacted on Telegram to the incident where he allegedly did a Nazi salute on the podium after a karting race. pic.twitter.com/lmY8aMgLQQ April 11, 2022