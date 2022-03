Karting: A espantosa ultrapassagem de Noah Monteiro no IAME Euro Series | AutoSport

Foi um dia em grande para Noah Monteiro, que compete este fim de semana na pista de Zuera, em Espanha, no IAME Euro Series. 3 corridas, um 5º lugar, um 8º e uma vitória, conseguida com uma brilhante ultrapassagem por fora para a liderança, além de ter assinado o novo recorde da pista de Zuera. No cômputo geral amanhã arranca de 4º para a meia final.

Domingo :

warmup as 8h

Super Heat (pre final) as 10h

Final as 13h

Link Live-streaming domingo: https://youtu.be/4Ct4efr38vw