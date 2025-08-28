Jovem Leonardo Tavares representa Portugal no Karting Internacional
Apenas com apenas dez anos, Leonardo Tavares tem vindo a consolidar o seu nome no panorama internacional do karting, projetando Portugal para as pistas de alta competição. O jovem piloto, que já ostenta o título de campeão, prepara-se agora para novos e ambiciosos desafios nos Estados Unidos da América, onde competirá em campeonatos nacionais.
Em 2024, Tavares demonstrou o seu inegável talento ao sagrar-se Campeão na categoria LO206 Cadet, no prestigiado campeonato AMR Motorplex, realizado em Miami, Flórida. Esta vitória marcou um ponto de viragem na sua jovem carreira, solidificando a sua posição como uma promessa no desporto motorizado.
Este ano, o piloto português deu um passo significativo na sua evolução, estreando-se na exigente categoria de karts a dois tempos. Esta transição representa um salto qualitativo, exigindo maior perícia e adaptabilidade, e marca o início da sua participação nos campeonatos nacionais norte-americanos. A sua dedicação e paixão pelas corridas, aliadas a um talento precoce, são notórias em cada desempenho.
Leonardo Tavares não só persegue os seus sonhos nas pistas, como também carrega consigo o orgulho de representar Portugal em cada competição. O seu percurso fulgurante sugere que o futuro das corridas internacionais poderá, em breve, falar fluentemente português.
