Jovem Leonardo Tavares azarado na 1ª prova nos EUA

Jovem piloto português Leonardo Tavares teve estreia azarada. Com apenas dez anos, embarcou em novos e ambiciosos desafios nos Estados Unidos da América, onde competirá em campeonatos nacionais de Karting.

Em 2024, conquistou o título de Campeão na categoria LO206 Cadet, no campeonato AMR Motorplex, realizado em Miami, Flórida, e este ano, deu um passo significativo na sua evolução, estreando-se na exigente categoria de karts a dois tempos, mas um incidente na pista comprometeu a primeira prova.

Apesar do entusiasmo e da preparação, a primeira prova de Leonardo Tavares nos Estados Unidos não correu como esperado. Partindo da 12.ª posição e após um arranque promissor, o jovem piloto viu-se envolvido num incidente na volta seguinte, resultando em danos numa das barras de direção do seu kart e forçando a sua retirada da competição. Um revés que, contudo, não esmorece a sua determinação.

Foco na aprendizagem para próximos desafios

A próxima oportunidade para o piloto será na prova “Night Fight – Trackhouse”, a realizar-se na Carolina do Norte, a 10 de setembro. Embora esta seja a última etapa do campeonato Stars e não haja posições em disputa para Tavares, a participação será crucial para a sua aprendizagem e adaptação às exigências das pistas americanas.