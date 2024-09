João Dinis é o primeiro campeão da época do Troféu de Karting da Madeira

Está encontrado o primeiro Campeão da época do Troféu Regional de Karting 2024. O feito foi conseguido por João Dinis, ao assegurar a renovação do título na categoria Sénior Max, ele que teve um fim de semana perfeito, fazendo dois Grand Slams, na Max e na DD2. Dilan Faria (Micro Academy), Afonso Pires (Mini Max), Pedro Nunes (Júnior), João Bazenga (Sénior Max Master) e João Silva na DD2 Master.

Sob condições praticamente perfeitas para a prática da modalidade, o circuito Faial 4, penúltima prova do Troféu de Karting da Madeira 2024, foi pródigo em corridas emocionantes. A categoria cujas finais foram mais equilibradas, foi, sem dúvidas, a Micro Academy, onde militam os mais jovens pilotos da modalidade, vindos das escolas de Karting da Associação de Karting da Madeira.

Dilan o mais forte na Micro Academy

Todas as corridas foram muito equilibradas e feitas as contas acabou por ser Dilan Faria o grande vencedor, após conquistar a vitória nas finais 1 e 2 e garantir a 2ª posição na final 3. Para o Campeão em título desta categoria, apesar da «concorrência estar forte, consegui ganhar a final 1, porque o João Félix foi desclassificado, a final 2 consegui estar melhor que os adversários e na final 3 não consegui aguentar a pressão do Thiago, mas o mais importante é que consegui vencer à geral». Com este resultado, Dilan Faria passou para a liderança do Campeonato. Thiago Carvalhais, que entrou nesta prova à frente do Campeonato por 1 ponto, foi o 2º classificado nesta prova, passando agora também para a 2ª posição do Campeonato. Seguiram-se na classificação Diego Teixeira (3º), mais uma vez autor de uma belíssima prova, João Nunes (4º), que demonstrou estar a ter uma evolução impressionante desde a sua prova de estreia, Bernardo Sequeira (5º), João Félix (6º), que merecia melhor resultado pelo que fez em pista, Maximiano Dionísio (7º) e Martim Abreu (8º).

Afonso Pires foi o “elo mais forte”

A categoria Mini Max contou com apenas 4 concorrentes à partida, mas nem por isso deixou de ter corridas muito disputadas, onde Afonso Pires, Daniel Ferreira e Martim Gomes foram os principais protagonistas, com Francisco Gomes a assumir o papel de outsider. Afonso Pires venceu as duas primeiras finais, depois lutas intensas com os seus dois adversários mais diretos, enquanto na última foi a vez de Daniel Ferreira vencer, numa corrida muito equilibrada, em que os dois primeiros trocaram de posição três vezes durante a primeira volta, para ficarmos com a ideia do quão disputada foi a final 3.

O vencedor estava muito satisfeito no final da prova, pois “tive prova do Campeonato de Portugal Rotax na semana passada e só consegui treinar uma vez antes desta prova, por isso estou muito feliz com o resultado. Mas foram corridas muito divertidas, com muita luta e eram bom termos mais pilotos nesta categoria, para termos ainda mais emoção”, finalizou o novo líder do Campeonato. Daniel Ferreira desta vez teve de contentar-se com a 2ª posição, seguido por Francisco Gomes, que completou o pódio em 3º e Martim Gomes em 4º.

Pedro Nunes imparável na Júnior

Pedro Nunes foi o grande vencedor deste circuito, no que à categoria Júnior diz respeito, já que fez o melhor tempo nos “cronos”, venceu as 3 corridas e fez a volta mais rápida em todas elas, sendo claramente o piloto mais rápido nesta prova. O vencedor confessou que “trabalhamos muito para esta prova, começando a prepará-la cedo. Sábado já eramos os rápidos e no domingo conseguimos manter esse ritmo e traduzir isso numa vitória. O Campeonato está em aberto e vamos tentar manter este ritmo na próxima prova para sonharmos com o título.” Tendo descido agora ao 2º lugar do TKM, por troca com Pedro Nunes, Afonso Silva, que foi também 2º nesta prova, não vai baixar os braços e teremos certamente luta até à última corrida da última prova. Nicole Ferreira assegurou o 3º lugar, ainda que com um abandono na final 3, seguida de Salvador Fernandes (4º) e Emília Gomes fechou a classificação na 5ª posição.

João Dinis renova o título na Max Sénior com um Grand Slam

Está encontrado o Campeão de 2024 da categoria Max Sénior, que não é, nem mais, nem menos, o Campeão em título de 2023: João Dinis. O piloto teve um domínio avassalador nesta categoria, não dando qualquer hipótese à concorrência e conseguindo um Grand Slam (tempo mais rápido nos treinos cronometrados, voltas mais rápidas e vitória em todas as corridas e liderar da primeira à última volta), que muito o deixaram feliz. “Estou muito feliz com este resultado e com a renovação no título. É a primeira vez que faço um duplo Grand Slam, por isso, foi um dia em cheio”, afirmou visivelmente satisfeito. Luca Silva foi o 2º e apesar de não ter conseguido ameaçar João Dinis, efetuou três corridas de grande nível, com lutas muito corretas e intensas. André Abreu fechou o pódio em 3º, seguido de Ana Sofia Correia que, não fosse um exagero na final 1, poderia ter chegado ao pódio, acabando ainda assim na 4ª posição, seguida de Martim Alves (5º), que também esteve em bom nível, Santiago Silva (6º), Guilherme Rodrigues (7º) e João Campos (8º).

João Bazenga regressou às vitórias na Max Master

Depois de uma lesão que o afastou da vitória na última prova, o Campeão da Max Master, João Bazenga, voltou aos triunfos, conseguindo imiscuir-se inclusive em lutas com pilotos da categoria Max, já que ambas as categorias correram em conjunto nesta prova. Apesar da vitória, os pontos

foram apenas atribuídos pela metade, já que a ausência do seu principal adversário, Luís Escórcio, fez com que, uma vez que não houve o número mínimo de participantes para atribuir os pontos na totalidade, apenas foram atribuídos metade dos pontos habituais. Ainda assim João Bazenga revelou que “estar sem canadianas já foi uma grande vitória, mas poder vencer na pista foi ainda melhor. Estou longe de estar a 100%, mas estou focado na recuperação e focado nas vitórias”. Dinarte Nóbrega foi o 2º classificado, depois de assegurar três segundos lugares e André Camacho encerrou o pódio.

DD2 só deu João Dinis

Para além do domínio avassalador na Sénior Max, também na DD2 João Dinis não deu qualquer hipótese à concorrência, alcançando novo Grand Slam e mantendo a esperança de “pela primeira vez conseguir fazer uma dobradinha em termos de títulos e poder também na DD2 alcançar o título, que neste caso seria a primeira vez”. Neste caso teremos de aguardar ainda próxima prova para ver se tal será possível. João Silva, que regressou às provas de karting depois de um ano e pouco de ausência e na estreia com um DD2, acabou por garantir a 2ª posição, seguido de Moriano de Canha (3º), que não teve cá habituais elementos da sua equipa de assistências teve alguns problemas de afinação e não conseguiu dar luta a João Dinis. João Dias fechou a classificação na 4ª posição.

João Silva vence na estreia na DD2 Master

Para além de ser 2º na categoria DD2, João Silva ainda conseguiu garantir a vitória na subcategoria DD2 Master, referindo que “apenas tinha dado algumas voltas com um motor DD2 num teste no início da época, mas em competição a estreia foi nesta prova. Queria agradecer esta oportunidade ao Rui Vieira, que na impossibilidade de estar presente nesta prova, proporcionou-nos esta oportunidade de o substituirmos e acho que conseguimos um bom resultado e dignificamos a marca Praga, que o Rui Vieira representa”. A 2ª posição foi garantida pelo principal candidato ao título da DD2 Master, João Dias, que deverá estar a escassos pontos de assegurar o título.