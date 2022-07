IAME Series France: Noah Monteiro sagra-se campeão | AutoSport

Noah Monteiro segue a sua evolução de forma imparável e conquistou no último fim de semana o título no IAME Series France. O jovem piloto luso conquistou o seu primeiro título internacional, depois de conquistar mais um pódio, desta vez em Aigues-Vives, mais uma pista que não conhecia. Título discutido até ao último minuto e decidido de forma super emotiva. Sempre em pistas desconhecidas, contra concorrentes mais velhos e com mais experiência, Noah conseguiu impor-se e continua a boa serie de resultados que tem conquistado.

