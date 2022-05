IAME Euro Series, Mariembourg: Noah Monteiro voltou a destacar-se | AutoSport

Decorreu no fim de semana passado a segunda ronda do IAME Euro Series, que teve como palco o traçado de Mariembourg. A pista era difícil e as condições são sempre imprevisíveis mas as expectativas estão em altas para Noah Monteiro, um dos vários pilotos nacionais que representaram as cores de Portugal no certame.

Monteiro fez o terceiro lugar no seu grupo de qualificação, a menos de uma décima da pole! Uma qualificação frenética com o português a conseguir fazer por diversas vezes a melhor volta e discutida até à última milésima. O andamento era prometedor e o jovem parecia muito motivado neste regresso a Mariembourg, face a pilotos de nível muitíssimo alto vindos do campeonato do mundo.

Seguiram-se mais três corridas, uma vitória e dois finais à porta do pódio para Noah Monteiro, que conseguia destacar-se num contingente repleto de talentos. Na derradeira corrida do fim de semana, Noah terminou em sexto, numa corrida final frenética num total de 50 pilotos no campeonato Europeu.

Lutou na frente durante todo o fim-de-semana, mostrou o quanto está a melhorar e teve um fim-de-semana impressionante com mais uma vitória e um 3º lugar na meia final. O jovem Monteiro regressa às pistas no próximo fim de semana, desta vez para o Campeonato de França em Mirecourt, de forma a manter um bom ritmo e continuar a trabalhar no seu desenvolvimento.

Destacar também a presença de Santiago da Costa Ribeiro nos X30 Sénior (quinto na corrida de consolação), Gustavo Marques da Silva (que se ficou pela Super Heats final) e Gustavo Cunha (27º na grande final) em X30 Mini

