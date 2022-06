Gustavo da Silva no top-10 entre a elite do Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Considerado um dos mais exigente do mundo, o Campeonato de Espanha de Karting cumpriu este fim de semana a segunda jornada no Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, em Valência, palco onde Gustavo da Silva voltou a mostrar toda a sua determinação. Entre mais de três dezenas de concorrentes na categoria Mini, o promissor piloto português conseguiu recuperar várias posições nas corridas decisivas e terminou o fim de semana no top-10, somando pontos muito importantes para o campeonato.

Gustavo da Silva – considerado uma das grandes promessas do desporto automóvel nacional –, assumiu, este ano, o desafio de disputar algumas das principais competições do Karting internacional, entre elas o Campeonato de Espanha de Karting, que cumpriu a segunda jornada dupla da época, este fim de semana, em Valência.

Como não teve oportunidade de treinar antes nesta pista, Gustavo da Silva tentou encontrar uma boa afinação para o seu chassis durante os treinos, uma tarefa que não se revelou nada fácil. Isso acabaria por condicionar o jovem piloto de apenas 10 anos de idade nos treinos cronometrados e nas mangas de qualificação, onde ficou perto de entrar nos 20 primeiros classificados.

Nas corridas decisivas, o talento e a garra de Gustavo da Silva vieram ao de cima. Na Final 1, recuperou sete posições e terminou no 14.º posto, conseguindo ainda melhor na Final 2, onde fez mais quatro ultrapassagens para terminar no 10.º lugar entre mais de 30 pilotos.

“Esta época em Espanha tem sido de grande aprendizagem, pois não conheço a maioria das pistas e as corridas são sempre muito disputadas”, afirmou o jovem piloto da EKO/Birel ART Portugal, que se mostra cada vez mais maduro dentro e fora de pista. “Tentei recuperar bem durante as Finais e entrar nos grupos certos para subir posições. O fim de semana acabou por terminar bem e quero continuar assim nas próximas provas”, referiu Gustavo da Silva, que também fez questão de agradecer “aos meus patrocinadores, à minha família e a toda a equipa, pelo apoio que me têm dado nesta época ao mais alto nível.”