Gustavo da Silva no 2.º lugar do pódio no Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Com apenas 11 anos, Gustavo da Silva voltou a mostrar que é uma das grandes promessas do Karting português. No arranque do Campeonato de Espanha de Karting (CEK), um dos mais competitivos da Europa, o jovem piloto de Cascais conseguiu um brilhante 2.º lugar entre 36 pilotos na categoria Mini, na pista de Campillos (Málaga). Um bom prenúncio para a época no CEK, depois de já ter dominado a jornada inaugural do Campeonato de Portugal de Karting.

Repetindo a aposta no Campeonato de Espanha de Karting, onde já tinha dado nas vistas em 2022, Gustavo da Silva surgiu na pista de Campillos, na província de Málaga, motivado para dar sequência ao seu excelente momento de forma. O piloto que compete pela equipa EKO/Birel ART Portugal não conseguiu uma volta ‘limpa’ na qualificação e foi obrigado a recuperar vários lugares durante as mangas de sábado.

Contudo, no domingo, Gustavo da Silva conseguiu recuperar até ao 8.º lugar na primeira Final, mostrando-se depois ainda mais rápido na Final 2, onde discutiu mesmo a vitória, entre um aguerrido pelotão com quase quatro dezenas de pilotos. O jovem piloto de Cascais viu a bandeira xadrez na 2.ª posição, a escassos 1,1s da vitória, mostrando que tem talento para lutar pelos lugares cimeiros nos dois principais campeonatos da categoria Mini na Península Ibérica.

“Foi um início de época excelente no CEK”, referiu o pai, Alexandre da Silva. “O Gustavo esteve sempre muito determinado e conseguiu mesmo superar algumas limitações no conjunto motor-carburador. Nunca baixou os braços, recuperou vários lugares e este pódio na Final 2 é a recompensa de todo o trabalho ao longo dos últimos anos. Queremos dedicar este resultado à nossa família, amigos e à equipa EKO/Birel ART Portugal, em especial ao ‘PTM’, por todo o conhecimento que tem transmitido ao Gustavo”, afirmou Alexandre da Silva.

Este brilharete em Espanha surge duas semanas depois de Gustavo da Silva ter dominado por completo a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting (CPK) da categoria X30 Mini, em Viana do Castelo. Ganhou as duas Finais, conseguiu ainda a vitória na manga de sábado e colocou-se assim na liderança isolada do CPK.

Agora, o promissor piloto português vai rumar a Mariembourg, na Bélgica, que será palco da segunda prova da IAME Euro Series, entre 20 e 23 de abril.