Gustavo da Silva garante 6.º lugar no Europeu de Karting IAME em Espanha | AutoSport

Gustavo da Silva foi um dos principais protagonistas da categoria X30 Mini na primeira prova das IAME Euro Series – Europeu de Karting IAME – disputada, este fim de semana, no Circuito Internacional de Zuera, em Espanha. O jovem piloto de Cascais, de apenas 11 anos, foi 3.º classificado com a volta mais rápida na super-manga de qualificação e, na corrida Final, na qual tinha toda a legitimidade para garantir um lugar no pódio, foi 6.º classificado, devido a um incidente. Mesmo assim, concluída a prova inaugural, Gustavo da Silva está na 4.ª posição do campeonato, cujo líder é o britânico Archie Lovatt.

Perante mais de 50 adversários, Gustavo da Silva começou por ser 10.º classificado nos treinos cronometrados, mas nas fases seguintes da prova esteve sempre a evoluir e cada vez mais forte. Na primeira manga de qualificação foi 6.º classificado, sendo depois 5.º e na última 4.º classificado, mas a lutar pela vitória. Já na super-manga de qualificação – uma das corridas mais importantes antes da Final –, o jovem piloto de Cascais, de apenas 11 anos, voltou a ser um dos candidatos à vitória, tendo garantido um meritório 3.º lugar, com a volta mais rápida da corrida! Tudo somado, Gustavo da Silva arrancou na Final, disputada por 36 pilotos, da 5.ª posição e na primeira curva já estava no 3.º lugar. Contudo, no decorrer na quinta volta, entre um grupo de pilotos, o piloto português viu-se envolvido num incidente e caiu para a 11.ª posição. Sem baixar os braços, Gustavo da Silva manteve-se focado na corrida e recuperou até ao 6.º lugar final, somando pontos muito importantes que lhe permitiram regressar a Portugal na 4.ª posição do campeonato, onde, curiosamente, os três primeiros classificados são três britânicos: Archie Lovatt (que venceu a prova), o experiente Jesse Phillips e Rao Kanishk, respetivamente.

“Penso que o fim de semana foi muito positivo, embora na corrida Final, devido a um incidente, tenha ficado bastante condicionado para lutar por um lugar no pódio, pois tinha ritmo para os três primeiros classificados. De qualquer modo, tive um arranque de campeonato muito positivo, pois aprendi mais, estive sempre rápido, obtive boas classificações e lutei por vitórias. Agradeço o apoio da minha família, dos meus patrocinadores, assim como à minha equipa EKO/Birel ART Portugal e, em particular, ao meu mecânico Paulo Martins (PTM)”, sublinhou Gustavo da Silva, que irá prosseguir a sua digressão europeia entre 19 e 23 de abril, no traçado de Mariembourg, na Bélgica, tendo antes a primeira prova do Campeonato de Espanha, nos dias 1 e 2 de abril, no circuito de Campillos, na Andaluzia.

Filipe Cairrão