Gustavo da Silva faz história em Itália no Europeu de Karting IAME | AutoSport

Um marco histórico para o Karting português e para Gustavo da Silva. Na terceira jornada do Europeu de Karting IAME, o jovem piloto de Cascais, apesar de desconhecer por completo a pista italiana de Franciacorta, perante 43 adversários de dezenas países, conquistou a pole-position ao percorrer os 1300 metros do traçado transalpino em 1m07,589s. Rapidez e talento que prometem.

“Veni, vidi, vici” é uma expressão muito utilizada pelos italianos, que traduzida do latim para português significa “vim, vi e venci”, mas que pode perfeitamente aplicar-se a Gustavo da Silva no que diz respeito à Qualificação da terceira prova do Europeu de Karting IAME, disputada no circuito de Franciacorta, em Itália. O jovem piloto de Cascais desconhecia por completo a pista transalpina, mas mesmo assim revelou-se o mais rápido dos 44 participantes na Qualificação, ao percorrer os 1300 metros do traçado italiano em 1m07,589s. Esta performance significou a conquista da pole-positon, feito que ainda nenhum português tinha alcançado no Europeu de Karting IAME e que deixou Gustavo da Silva naturalmente muito satisfeito. “Não foi fácil, porque nunca corri na pista de Franciacorta. Por outro lado, a Qualificação foi disputada à chuva e só houve uma sessão de treinos livres nessas condições, pelo que foi ainda mais exigente garantir o melhor tempo e conquistar assim a pole-position. Estou naturalmente muito contente, pois é a minha primeira pole-position num ‘Europeu’ e consegui-la perante tantos e tão bons pilotos é fantástico”, comentou o jovem piloto português, que completou recentemente apenas 12 anos.

Contudo, Gustavo da Silva – apesar de ter feito história – não estava no final da prova totalmente satisfeito, dado que depois de conseguir resultados dentro do top-5 nas primeira e terceira mangas de qualificações para a Final, na segunda manga um toque de um adversário fez com que caísse em definitivo para o 21.º lugar. “Estou feliz por ter conquistado uma pole-position num ‘Europeu’, pois todos os pilotos sonham com isso. Mas o toque que sofri na segunda manga, hipotecou as minhas aspirações para alcançar um resultado melhor. Assim, na corrida Final, fui obrigado a arrancar da 18.ª posição e terminei no 16.º posto, quando poderia em condições normais ter largado dos lugares da frente e ter conseguido um resultado mais positivo”, lamentou o jovem piloto de Cascais, que dentro de duas semanas regressa à competição para disputar a quarta e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Karting.

Filipe Cairrão