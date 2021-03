Gustavo da Silva dominador na Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Mini

Vroomkart Portugal/Por Filipe Cairrão

Gustavo da Silva conquistou a Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Mini, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Martim Marques e o espanhol Manuel Gayoso completaram o pódio, Romeu Mello e Gustavo da Cunha fecharam o top-5.

Gustavo da Silva (Birel ART) foi ontem o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m08,465s e depois impôs-se nas duas mangas de qualificação.

Assim, hoje, Gustavo da Silva largou da pole-position na Pré-Final, disputada em 8 voltas, e com um andamento muito forte liderou de princípio a fim, com a volta mais rápida em 1m08,199s. Martim Marques (Charles Leclerc) garantiu a segunda posição, terminando logo a seguir Romeu Mello (Birel ART) e Gabriela Teixeira (Praga). João Barros (Tonykart) garantiu o quinto lugar, enquanto Manuel Gayoso (Kart Republic), Gustavo da Cunha (Kart Republic), João Maria Pereira (Tonykart), Afonso Lopes (Tonykart) e Xavier Lázaro (Kart Republic) fecharam o top-10. Beatriz Costa (Kosmic) foi 11.ª classificado e Tomás Lobo (Charles Leclerc), que fez uma excelente corrida, caiu na última volta do quinto para o 12.º lugar.

Na Final, disputada em 11 voltas, Gustavo da Silva voltou a largar da pole-position e, de novo com um forte andamento, dominou a corrida até à amostragem da bandeira xadrez, com a volta mais rápida em 1m08,245s. O piloto de Cascais conquistou assim a Taça de Portugal de Karting 2020, sendo o seu primeiro grande título na disciplina, na qual se estreou há três anos.

Martim Marques enfrentou alguns contratempos, mas, ainda assim, garantiu o lugar intermédio do pódio, contando primeiro com a oposição de Gabriela Teixeira – que na última volta caiu para o 12.º posto – e depois com a boa réplica de Romeu Mello, que nos derradeiros instantes caiu para o quarto lugar, tendo o espanhol Manuel Gayoso sido o terceiro classificado.

O ‘rookie’ Gustavo da Cunha fechou o top-5, na frente de João Barros, enquanto o também estreante Xavier Lázaro assegurou um positivo sétimo lugar, atendendo que há poucos meses ainda alinhava na categoria Iniciação, onde se sagrou campeão nacional.

Afonso Lopes foi 8.º classificado, na frente de João Maria Pereira, Tomás Lobo e Beatriz Costa.

