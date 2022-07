Gustavo da Silva brilha no top-5 do Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Com 33 pilotos na exigente categoria Mini, o Campeonato de Espanha de Karting rumou ao Circuito Internacional de Campillos, na Andaluzia, e Gustavo da Silva voltou a mostrar o seu talento, conseguindo entrar no top-5 nas duas Finais do fim de semana. O promissor piloto português chegou a rodar na segunda posição e ficou muito próximo dos lugares do pódio.

Gustavo da Silva, que acabou de completar apenas 11 anos de idade, continua a mostrar por que motivo é apontado como uma das grandes promessas do Karting nacional. O jovem piloto da Escola de Karting do Oeste/Birel ART Portugal (EKO) tem estado em evolução constante no Campeonato de Espanha de Karting, um dos ‘nacionais’ mais competitivos da Mundo, que contou com 33 pilotos na terceira jornada, disputada no passado fim de semana, no exigente Circuito Internacional de Campillos, na Andaluzia.

Depois de um quinto lugar nos treinos cronometrados, onde ficou a apenas 0,1s da pole-position, Gustavo da Silva terminou as mangas de qualificação no 4.º lugar, revelando andamento para lutar pelas posições do pódio. Isso mesmo confirmou-se nas Finais, já que na primeira corrida terminou na quinta posição, mas muito perto de garantir um lugar no pódio. Na Final 2, o piloto de Cascais voltou a estar no grupo que discutiu os lugares cimeiros e repetiu o top-5, novamente integrado no grupo que lutou pelas posições do pódio.

“Fiquei muito contente com este resultado e com a consistência que tivemos ao longo de todo o fim de semana”, referiu Gustavo da Silva. “Andei sempre entre os primeiros classificados e confesso que poderia ter conseguido um lugar no pódio, mas o top-5 num campeonato com tantos pilotos e de qualidade é muito bom. Foi o meu melhor resultado desde que comecei a competir em Espanha e espero continuar assim na próxima prova do CEK em Zuera”, afirmou o jovem piloto de Cascais, que também fez questão de agradecer “à minha família e a toda a equipa EKO/Birel ART Portugal, pelo apoio que me têm dado ao longo da época, sobretudo o meu mecânico Paulo Martins (PTM) e o ‘coach’ Ricardo Borges, assim como o meu colega de equipa Santiago Ribeiro.”

Antes do regresso a Espanha, Gustavo da Silva vai disputar a terceira prova das IAME Euro Series (campeonato europeu), entre os dias 28 e 31 de julho, na pista italiana de Castelletto.

Filipe Cairrão