Gabi Teixeira no top 13 entre a elite mundial do Champions of the Future

Gabi Santos Teixeira concluiu o Champions of the Future Academy Program no 13.º lugar da categoria OK-N Sénior, entre 56 pilotos oriundos de várias partes do mundo. Jovem piloto portuguesa, de apenas 15 anos, fechou a época com mais uma descoberta, no Circuito Internacional de Al Forsan, nos Emirados Árabes Unidos.

Campeã nacional X30 Júnior em 2024, Gabi Santos Teixeira concluiu a sua primeira época ao mais alto nível na categoria Sénior com o 13.º lugar do Champions of the Future Academy Program (COTFA), o campeonato internacional de karting apoiado pela Formula 1 Academy.

Depois de Portimão (Portugal),Valência (Espanha), Jesolo (Itália), Slovakia Ring (Eslováquia) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos), a jovem piloto de Gondomar fechou a temporada da OK-N Sénior com mais uma descoberta absoluta, o traçado de Al Forsan, também nos Emirados Árabes Unidos. Um evento onde Gabi Santos Teixeira foi bastante condicionada pelos toques que sofreu, sobretudo nas mangas de qualificação, que a obrigaram a partir de posições recuadas nas duas Finais.

Ontem, conseguiu seis ultrapassagens na corrida decisiva e foi 21.ª classificada na Final 1. Hoje, na Final 2, voltou a recuperar bastantes posições mas uma penalização (por danos na carenagem frontal) relegou-a para o 29.º lugar na derradeira corrida do COTFA.

Com estes resultados, Gabi Santos Teixeira foi 13.ª classificada num campeonato que reuniu 56 pilotos ao longo da temporada e que foi ganho pelo lituano Markas Silkunas (16 anos). Recorde-se que a ex-campeã nacional, que só completou 15 anosem novembro, conseguiu a pole-position na primeira prova do COTFA, em Portimão, ficando depois muito próxima do pódio (4.º lugar) na ronda portuguesa.

“Foi um final de campeonato duro pois a pista de Al Forsan é muito física e, além disso, sofremos toques em quase todas as mangas de qualificação!”, afirmou Gabi Santos Teixeira.“Tentei dar o máximo e recuperar lugares nas Finais, mas quando partimos atrás é sempre mais complicado, porque temos de correr muitos riscos. No global, o balanço do nosso COTFA é muito positivo, sobretudo porque era tudo novidade para nós, conseguimos uma pole-position em Portimão e demos boas indicações em diferentes pistas, num pelotão muito forte e experiente. Agradeço à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e ao Grupo Bompiso, pelo apoio que me deram, e ao Município da minha cidade, Gondomar, que represento com máximo orgulho por esse mundo fora”, destacou a promissora piloto portuguesa.