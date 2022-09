FPAK realiza ação sobre a ‘Ética no Desporto’ | AutoSport

A Ação Ética no Desporto promovida no Bombarral perante quase uma centena de jovens

Com o apoio da Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) promoveu, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, uma iniciativa direcionada a todos os agentes do desporto automóvel, intitulada “Ação de Ética no Desporto”.

Com a quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Karting a decorrer no circuito do Bombarral, com largas dezenas de jovens, o local revelou-se o ideal. “Estas ações são transversais a todas as disciplinas do desporto automóvel, mas é muito importante que cheguem, desde logo, aos mais jovens, sendo, neste caso aos pilotos de Karting, mas também aos pais, às equipas e a todos os intervenientes que os acompanham. Com uma plateia bem composta, o nosso objetivo foi falar de respeito pelo próximo, empatia, saber ganhar e perder para termos um desporto mais justo e saudável. É importante transmitir a mensagem de que o desporto é um agente de união e bem-estar e não um meio para atitudes incorretas e egoísmos”, começou por dizer Rute Vieira que liderou a iniciativa.

“Vamos continuar a promover estas ações e, paralelamente, fomentar as boas práticas através da exibição do ‘Cartão Branco’, mas também de anualmente, na nossa Gala dos Campeões, distinguir alguém que tenha dado destaque aos princípios da Ética e Fair Play. No desporto nunca se perde, ou se ganha ou se aprende!”, concluiu Rute Vieira responsável pela Comissão de Ética e Fair Play da FPAK.