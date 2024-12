FIA tem plano global para o Karting: nova era para o desporto

A FIA anunciou, durante a semana das Assembleias Gerais de 2024, em Kigali, Ruanda, o lançamento de um inédito Plano Global de Karting, que procura ampliar a acessibilidade e criar uma trajetória clara para os competidores no Karting da FIA. O karting, porta de entrada para a maioria dos pilotos de automobilismo, terá de ser mais acessível, garantindo igualdade de oportunidades. O plano será implementado gradualmente até 2027, com iniciativas iniciais já em 2025, como a primeira edição da Taça do Mundo ‘arrive-and-drive’ e a criação do Centro de Excelência em Karting.

Apoio ao Crescimento Nacional

O plano incentiva as Autoridades Desportivas Nacionais (ASNs) a desenvolver competições locais, com apoio de uma Task-Force de Karting da FIA, que oferecerá ‘expertise’ e boas práticas, visitando entre três a cinco federações por continente anualmente. O Ranking Nacional de Karting (NKR) será reforçado, com medalhas presidenciais da FIA para federações participantes, reconhecendo pilotos que se destacam localmente, mas não competem internacionalmente. Até três medalhas serão atribuídas por federação, oferecendo aos vencedores oportunidades de progressão dentro do sistema FIA.

Centro de Excelência em Karting

A partir de 2025, o Centro de Excelência em Karting oferecerá programas de uma semana para desenvolver habilidades essenciais – técnicas, físicas e mentais – para jovens pilotos. Ao final de cada ano, uma seleção final premiará os melhores pilotos: o melhor júnior receberá apoio financeiro para continuar no sistema FIA Karting, enquanto o melhor sénior será financiado para competir num campeonato nacional de Fórmula 4 certificado pela FIA.

Formato Arrive-and-Drive

O plano também introduz o conceito arrive-and-drive, um caminho alternativo e complementar ao modelo tradicional de equipas e fabricantes. Estas competições, realizadas em karts de especificação única, serão promovidas em níveis regionais, nacionais e internacionais, ampliando a acessibilidade tanto para entusiastas técnicos quanto para aqueles menos interessados nos aspetos mecânicos.

O Plano Global de Karting procura revolucionar a base do automobilismo, tornando-o mais inclusivo, dinâmico e com oportunidades iguais para talentos de todo o mundo.