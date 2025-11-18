FIA Karting Arrive & Drive: Jan Rodrigues venceu final B

O jovem piloto português Jan Rodrigues destacou-se na FIA Karting Arrive & Drive World Cup, disputada na Malásia, assinando um fim de semana de clara evolução competitiva e deixando uma forte impressão no pelotão internacional.

Depois de garantir o 17.º lugar na qualificação, Jan Rodrigues viu a primeira manga comprometida por uma penalização que o afastou da disputa pela Final A. No entanto, respondeu com maturidade e ritmo crescente nas Heats seguintes, demonstrando competitividade tanto em piso molhado como em seco.

Apesar de novas penalizações, terminou essas mangas em 14.º e 12.º, resultados que evidenciam a sua capacidade de adaptação, sobretudo num fim de semana em que competiu pela primeira vez com chassis OTK, motor Vortek e pneus Vega.

A soma dos pontos levou-o à Final B, onde confirmou todo o seu potencial: venceu a corrida com autoridade, reforçando o seu nome entre os jovens talentos em ascensão no karting internacional.