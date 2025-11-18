FIA Karting Arrive & Drive: Jan Rodrigues venceu final B
O jovem piloto português Jan Rodrigues destacou-se na FIA Karting Arrive & Drive World Cup, disputada na Malásia, assinando um fim de semana de clara evolução competitiva e deixando uma forte impressão no pelotão internacional.
Depois de garantir o 17.º lugar na qualificação, Jan Rodrigues viu a primeira manga comprometida por uma penalização que o afastou da disputa pela Final A. No entanto, respondeu com maturidade e ritmo crescente nas Heats seguintes, demonstrando competitividade tanto em piso molhado como em seco.
Apesar de novas penalizações, terminou essas mangas em 14.º e 12.º, resultados que evidenciam a sua capacidade de adaptação, sobretudo num fim de semana em que competiu pela primeira vez com chassis OTK, motor Vortek e pneus Vega.
A soma dos pontos levou-o à Final B, onde confirmou todo o seu potencial: venceu a corrida com autoridade, reforçando o seu nome entre os jovens talentos em ascensão no karting internacional.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI