FIA: Avanços na segurança do Karting com influência portuguesa
A FIA anunciou um conjunto de avanços significativos na segurança do karting, apresentados durante a FIA Safety Week 2026, que representam um salto qualitativo na proteção dos pilotos, sobretudo dos mais jovens. As novidades incluem a introdução obrigatória de um gravador de impactos, um sistema anti-capotamento e novos padrões para painéis luminosos de pista.
No centro das atenções esteve o Impact Data Recorder (IDR), já testado em 2025 na FIA Karting Academy Trophy em Portugal e que passará a ser obrigatório em 2026 nas principais competições de karting sob a égide da FIA. O dispositivo, de baixo custo, regista forças G e outros dados relevantes em caso de acidente, permitindo análises detalhadas e a construção de relatórios técnicos para melhorar futuras soluções de segurança.
Outro desenvolvimento importante é o sistema anti-launch, destinado a evitar contactos diretos entre rodas traseiras que possam provocar capotamentos. Após testes em 2025 e ajustes no material e posicionamento, a FIA decidiu tornar o sistema obrigatório a partir de abril de 2026 nos campeonatos, Taças e Troféus de karting organizados pela federação, depois de resultados positivos em competições na Europa e na Ásia.
Foi ainda apresentado um novo padrão para painéis luminosos de pista, concebidos especificamente para o karting. Estes equipamentos, utilizados para sinalização e instruções críticas de corrida, passam a obedecer a requisitos rigorosos de peso, dimensões, luminosidade e fidelidade cromática, garantindo melhor perceção visual para pilotos e oficiais. Os novos painéis começarão a ser implementados nos circuitos FIA aprovados a partir deste ano, com o objetivo de se tornarem obrigatórios, a médio prazo, nas pistas de maior categoria.
Thomas Gomis, diretor técnico de karting da FIA, afirmou durante o Karting Safety Seminar da FIA Safety Week:
“O IDR será obrigatório nos Campeonatos, Taças e Troféus de Karting da FIA em 2026. A partir de 2027 também será obrigatório nas competições inscritas no calendário internacional da FIA, como as séries IAME ou o Rotax International Challenge.”
Sobre o sistema anti-launch, acrescentou:
“A partir de abril de 2026 será obrigatório nos Campeonatos, Taças e Troféus de Karting da FIA. O objetivo é limitar o risco de capotamento, que é a principal causa de lesões graves no karting. […] Acreditamos que é relevante implementá-lo o mais rapidamente possível porque é claramente uma melhoria importante de segurança.”
Ivo Palmeira, engenheiro português de equipamentos de segurança da FIA, explicou no mesmo evento a razão de criar um novo padrão para os painéis luminosos:
“Detetámos a necessidade de fornecer informação clara no momento certo para melhorar não só a segurança em pista, mas também a forma como essa informação chega aos oficiais. Precisávamos de garantir que as cores mostradas são as corretas e controlar o encandeamento para que a luz solar não confunda o piloto. […] Sem este padrão não poderíamos garantir que um piloto, em qualquer parte do mundo, visse o mesmo comportamento dos painéis. Agora podemos.”
