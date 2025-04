Europeu FIA no Algarve: 232 pilotos enchem Kartódromo Internacional do Algarve

Novidade no calendário internacional em 2025 o Troféu Europeu Academia Sénior inicia a sua época desportiva no próximo fim de semana, 1 a 4 de maio no Kartódromo Internacional do Algarve.

Em conjunto com os Campeonatos Europeus de Karting FIA para as classes OK e OK Junior serão 232 os pilotos em competição no asfalto do rápido traçado algarvio no que será seguramente mais um fim de semana com bastante emoção, competição e espetacularidade.

A classe com maior representação será a OK com um total de 101 inscritos e onde estará igualmente a portuguesa Maria Neto. No pelotão dos OK Junior estarão 95 pilotos e a representação lusa estará a cargo de Gustavo Silva, sendo que entre os 36 pilotos da Academia Sénior não estará nenhum piloto português.

As corridas realizam-se a partir da tarde de sexta-feira, dia 2 de maio e prolongam-se até domingo 4 de maio com o acesso ao Kartódromo Internacional do Algarve a ser gratuito.