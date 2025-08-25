Easykart Portugal: Palmela recebeu corridas emotivas
Téo Pelfrene na categoria EK60, Liam Teixeira na categoria EK100, Frederico vasco na categoria EK125 e Davin Jafarov na categoria TaG Livre 125 venceram a terceira prova do Troféu Easykart Portugal, disputada no Kartódromo Internacional de Palmela, sob a organização da ACDME.
Depois das primeiras duas provas no Bombarral e em Évora, o Troféu Easykart Portugal – competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – prosseguiu no Kartódromo Internacional de Palmela, sob a organização da ACDME. Uma parte da prova foi disputada à tarde e outra à noite, repetindo-se a experiência da jornada anterior, que agradou aos pilotos, equipas e público.
Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Téo Pelfrene foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 56,515s. Nas três corridas, Téo Pelfrene venceu a primeira e a terceira, sendo segundo classificado na segunda, somando assim, 145 pontos, suficientes para voltar a subir ao lugar mais alto do pódio e para reforçar a liderança na categoria. Francisco Iglésias – que venceu a segunda corrida e foi segundo classificado na primeira e na terceira corrida – garantiu um excelente segundo lugar com 145 pontos, enquanto Martim Gomes – sempre terceiro classificado – completou o pódio com 120 pontos.
Christian do Coutto foi o quarto classificado com 108 pontos, seguindo-se João Dionísio (105) e Lana Pelfrene (93).
Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Tomás Carapucinha foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 56,430s. Nas três corridas houve muita competitividade, pelo que se manteve a indefinição quanto ao vencedor até à última corrida. No final da prova, quem garantiu o lugar mais alto do pódio foi Liam Teixeira, onde alcançou uma vitória e um segundo e um quarto lugares, somando assim 132 pontos.
Tomás Carapucinha, não teve muita sorte na primeira corrida, mas depois venceu as restantes e garantiu a segunda posição, com 126 pontos, enquanto Martim Acúrcio, com um terceiro e dois segundos lugares, completou o pódio com 125 pontos. Michael Mandim foi o quarto classificado com 116 pontos e Vasco Morgado encerrou o top-5, com 99 pontos.
Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Frederico Vasco foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 55, 893s e venceu duas corridas e foi segundo classificado noutra. Com estes resultados, Frederico Vasco totalizou 145.
João Pinto Coelho, com uma vitória, um segundo e um terceiro lugares, somou 135 pontos e garantiu a segunda posição nesta quarta jornada em Palmela, Vasco Simões, com um terceiro e dois segundos lugares, amealhou 125 pontos e completou o pódio.
Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Jorge Saraiva foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 51,090s. Por sua vez, Davin Jafarov venceu as duas primeiras corridas e foi terceiro classificado na terceira, assegurando assim, com 140 pontos, a sua primeira vitória no Troféu Easykart Portugal na categoria TaG Livre.
Diogo Caetano, com 135 pontos, graças a três segundos lugares, garantiu a segunda posição, enquanto Jorge Saraiva, com 130 pontos, completou o pódio. Francisco Marques foi o quarto classificado com 108 pontos e Gonçalo Garoupa fechou o top-5, com 85 pontos.
A quarta jornada do Troféu Easykart Portugal está agendada para 13 e 14 de setembro e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria.
