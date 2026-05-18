Easykart Portugal: Os vencedores da segunda prova, no Bombarral
A segunda prova do Troféu Easykart Portugal foi disputada no circuito 1B do KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob organização da ACDME. A competição, que conta com a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), decorreu com bastante competitividade.
Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Mathias Bartyan foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 53,340s ao traçado da região oeste. Nas três corridas, Lourenço Antunes venceu as primeiras duas, sendo depois terceiro classificado na terceira, somando assim 143 pontos, os necessários para garantir o lugar mais alto do pódio. Mathias Bartyan – que venceu a Corrida 3 – garantiu o segundo lugar com 135 pontos, enquanto Duarte C. Costa e Augusto Moraes foram os terceiro e quarto classificados, com 130 e 111 pontos, respetivamente.
Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Francisco Iglésias foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 48,833s. Nas três corridas, o jovem piloto de Cascais com duas vitórias e um segundo lugar, totalizou 145 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio em Évora. O segundo classificado, com 127 pontos, fruto de um quarto e terceiro lugares, e uma vitória, foi Martim Acúrcio, enquanto Ezio Humanes completou o pódio com 125 pontos. João F. Santos foi o quarto classificado com 1119 pontos e Lourenço Branco (90) fechou o top-5, seguindo-se Guilherme Nascimento (86), Senna Israni (86), Guilherme Nascimento (86) e Mariana Laranjeira (57).
Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Martin Pedrosa foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o tempo de 48,317s e venceu as primeiras duas corridas, sendo terceiro classificado na Corrida 3. Com estes resultados, Martin Pedrosa totalizou 140 pontos e garantiu o lugar mais desejado do pódio. Vasco M. Simões – que venceu a Corrida 3 – foi segundo classificado com 132 pontos, na frente de Salvador Branco (127) e de Afonso Azambujo (117), respetivamente.
Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Diogo Caetano foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 46,774s e depois venceu as três corridas, assegurando assim, a vitória na segunda prova do Troféu Easykart Portugal. Kenda Mateus garantiu o lugar intermédio do pódio, enquanto Noah Van Aguiar e Frederico Vasco foram, por esta ordem, os terceiro e quarto classificados.
Na categoria DD2, com os karts equipados com caixa de velocidades, Manuel Martins foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 47,259s. O piloto de Paredes venceu depois as três corridas, nas quais Helmuth Bormann foi segundo classificado.
A terceira jornada do Troféu Easykart Portugal está agendada para 26 e 27 de junho e será disputada no Kartódromo de Évora.
