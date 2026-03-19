Easykart Portugal: Novidades para 2026
O Troféu Easykart Portugal regressa em 2026 com novidades que reforçam a sua atratividade, mantendo o foco na acessibilidade e na promoção do karting para pilotos de todos os níveis.
A competição, com chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), apresenta-se mais diversificada, tanto nas categorias como nos circuitos visitados ao longo da temporada. O objetivo continua a ser claro: oferecer uma alternativa competitiva e mais económica face aos campeonatos nacionais tradicionais.
Segundo o promotor Miguel Pinto Coelho, o troféu procura preencher uma lacuna no panorama do karting nacional, permitindo a participação de pilotos com orçamentos mais reduzidos e evitando deslocações longas e dispendiosas para equipas e famílias.
Em 2026, o troféu contará com seis categorias:
- EK 60 Academia (6-9 anos)
- EK 60cc (7-11 anos)
- EK 100cc (11-15 anos)
- EK 125cc
- TaG Livre
- N35X (estas três últimas para maiores de 14 anos)
A temporada será composta por seis jornadas:
- 11-12 abril – Bombarral (circuito 2B)
- 16-17 maio – Bombarral (circuito 1B)
- 26-27 junho – Évora
- 21-22 agosto – Palmela
- 26-27 setembro – Leiria
- 31 outubro-1 novembro – Bombarral (circuito 1B)
Cada prova inclui três corridas, cuja soma define a classificação final, aumentando a competitividade e o espetáculo.
Outro dos pontos-chave mantém-se: o formato “arrive and drive”, com limitações nas afinações dos karts, o que reduz custos e coloca maior ênfase na habilidade dos pilotos. Este modelo torna a competição especialmente apelativa tanto para iniciantes como para praticantes experientes.
A temporada culmina, como habitualmente, com a possibilidade de participação nas Easykart International Finals, cuja data e local ainda não foram anunciados.
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