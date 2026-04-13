Easykart Portugal: Bombarral recebeu primeira prova

O Troféu Easykart Portugal 2026, sob a chancela da FPAK, deu início à sua temporada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, com quase três dezenas de pilotos distribuídos por cinco categorias.

A edição de 2026 arrancou mais concorrida, fruto das alterações introduzidas na época anterior. A temporada contempla cinco provas em quatro circuitos distintos — Bombarral, Évora, Palmela e Leiria — e cada jornada é composta por três corridas, cuja soma determina a classificação final da prova. O formato “arrive and drive”, com afinações muito limitadas nos karts, mantém os custos de participação reduzidos, tornando a competição acessível tanto a estreantes como a pilotos experientes. O grande objetivo da temporada permanece a qualificação para as Easykart International Finals, agendadas para outubro na pista italiana de Lonato.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Lourenço Antunes foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 54,732s ao traçado da região oeste. O jovem piloto de Lisboa impôs-se depois nas três corridas, totalizando o máximo de pontos possíveis e, naturalmente, conquistou o lugar mais alto do pódio. Os ‘rookies’ Mathias Bartyan e Augusto Moraes completaram o pódio.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Francisco Iglésias foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 51,298s e venceu a Corrida 3, enquanto que Martim Acúrcio triunfou nas Corridas 1 e 2, totalizando este o maior número de pontos, pelo que colheu os louros nesta primeira prova do Troféu Easykart Portugal. Francisco Iglésias foi então um honroso segundo classificado e Bwana Gessesse subiu ao derradeiro lugar do pódio. Ezio Humanes garantiu um positivo quarto posto e João F. Santos encerrou o top-5. Gustavo Nascimento foi o sexto classificado, na frente de Guilherme Nascimento, Mariana Laranjeira, Lourenço Branco e de Senna Israni, que fechou o top-10.

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Vasco M. Simões foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o tempo de 50.641s. Martin Pedrosa Jafarov venceu a Corridas 1, Artur Carreira triunfou na Corrida 2 e Vasco M. Simões impôs-se na Corrida 3. Na soma de todos os resultados, Vasco M. Simões totalizou o maior número pontos e assegurou o lugar mais alto do pódio. Martim Pedrosa foi um meritório segundo classificado e Afonso Zambujo completou o pódio. Por sua vez, Salvador Branco garantiu a quarta posição e Artur Carreira encerrou o top-5.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Davin Jafarov foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 49,734s e depois venceu as três corridas, assegurando assim, a vitória na prova do Bombarral. Frederico Vasco garantiu a segunda posição e Kwenda Mateus completou o pódio.

Na categoria DD2, com karts equipados com duas velocidades, Manuel Martins foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 49,732s e depois venceu as três corridas, conquistando assim, o lugar mais desejado do pódio. Raquel Ferrajão, que não teve sorte na Corrida 3, dado que foi forçada a abandonar, foi uma meritória segunda classificada, na frente de Helmuth Bormann e de João Rodrigo Santos, que terminaram nas terceira e quarta posições, respetivamente.

A segunda jornada do Troféu Easykart Portugal está agendada para 17 de maio e será disputada no circuito 1B do KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral