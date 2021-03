Duarte Pinto Coelho conquista a Taça de Portugal de Karting na categoria Júnior

Vroomkart Portugal/Filipe Cairrão

Fotos HelloFoto

Duarte Pinto Coelho conquistou a Taça de Portugal de Karting da categoria Júnior, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Pedro Cachada e Francisco Costa completaram o pódio, enquanto Frederico Pinto Coelho e José Almeida fechado o top-5.

Na categoria Júnior, Pedro Cachada (Birel ART) foi ontem o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m01,661s, enquanto Duarte Pinto Coelho (Charles Leclerc) venceu as duas mangas de qualificação.

Hoje, Duarte Pinto Coelho largou da pole-position na Pré-Final, disputada em 11 voltas, mas Santiago Alves (Birel ART) passou rapidamente para a liderança, onde se manteve até à última volta. Nesta, Duarte Pinto Coelho assumiu o comando para vencer novamente e com uma vantagem de 6 milésimos de segundo (!) para Santiago Alves, segundo classificado. A luta pelo terceiro lugar envolveu vários pilotos, mas a meio da corrida Pedro Cachada assegurou praticamente a posição, tendo Francisco Costa (Kosmic), que fez uma excelente corrida, terminado no quarto posto, na frente de Rodrigo Vilaça (Tonykart) e de Diogo Castro (Formula K), que estiveram igualmente muito fortes. Miguel Santos (Parolin) garantiu a sétima posição, enquanto Frederico Pinto Coelho (Tonykart), José Almeida (Tonykart) e Francisco Macedo (Kosmic) fecharam o top-10. Esta foi a história da corrida, mas depois Santiago Alves viria a ser penalizado e caiu para a terceira posição, sendo Pedro Cachada promovido ao segundo lugar. Francisco Costa também foi penalizado e relegado para o nono lugar, pelo que foram Diogo Castro e Rodrigo Vilaça a fechar o top-5.

Na Final, disputada em 12 voltas, Duarte Pinto Coelho largou da pole-position e foi alternando a liderança com Santiago Alves até à passagem da quinta volta, altura em que Alves foi forçado a abandonar. A partir daí, Duarte Pinto Coelho dominou até final (com a volta mais rápida em 1m01,975s), garantindo a tão ambicionada ‘dobradinha’, já que também se tinha sagrado campeão nacional.

Pedro Cachada, com um andamento forte, garantiu a segunda posição e Francisco Costa assegurou o terceiro lugar, tendo Frederico Pinto Coelho e José Almeida fechado o top-5.

Diogo Castro viu a bandeira xadrez na terceira posição, mas uma penalização relegou-o para o sexto lugar, numa corrida em que Miguel Santos foi sétimo classificado, na frente de Francisco Macedo. Rodrigo Vilaça teve problemas na volta de lançamento, ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas viria a abandonar com problemas no seu kart à passagem da terceira volta.

