David Luís conquista a Taça de Portugal de Karting na categoria Cadete 4T

David Luís conquistou a Taça de Portugal de Karting na categoria Cadete 4T, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Lourenço Rocha foi um meritório segundo classificado, enquanto Guilherme Morgado e a ‘rookie’ Leonor Rocha foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente.

David Luís (EKR) começou ontem por ser o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, percorrendo os 1531 metros do traçado algarvio em 1m17,599s e depois venceu as duas mangas de qualificação.

Com estes resultados, David Luís arrancou hoje da pole-position na Pré-Final, disputada em 7 voltas. Mais uma vez assistiu a um intenso duelo entre David Luís e Lourenço Rocha (Sodikart), tendo o primeiro levado a melhor por apenas 61 milésimos de segundo! Guilherme Morgado (EKR) terminou na terceira posição e a ‘rookie’ Leonor Rocha (Parolin) foi quarta classificada.

Na Final, disputada em 8 voltas, David Luís voltou a partir da pole-position e, tal como na Pré-Final, teve em Lourenço Rocha o seu principal opositor. O piloto de Braga conseguiu ser novamente o primeiro a ver a bandeira xadrez e conquistou a edição 2020 da Taça de Portugal de Karting, sendo o seu primeiro grande título na disciplina onde se iniciou há três anos.

Lourenço Rocha garantiu um meritório segundo lugar, enquanto Guilherme Morgado – sem o andamento a que nos tem habituado – e a ‘rookie’ Leonor Rocha terminaram nas terceira e quarta posições, respetivamente.

