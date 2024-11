Taça de Portugal de Karting: espetáculo e casa cheia em Portimão

Sebastião Brion, Miguel Barbosa, José Pedro Pinto, Afonso Lopes, Gabriel Caçoilo, Nelson da Silva, Mário Borges, André Serafim, Paulo Martins, Guilherme Rocha e Manuel Martins venceram nas suas categorias a Taça de Portugal de Karting AM I 48, disputada este fim de semana no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA.

Considerada a grande festa da disciplina, a Taça de Portugal de Karting AM I 48, realizou-se este fim de semana, com 119 pilotos distribuídos por sete categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que inclui a classe Master) e X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman) e a DD2 (que também inclui uma classe Master).

Categoria X30

Com 31 pilotos no Algarve (sendo um Master), Rafael Rajani (TBKart) conseguiu uma vitória e um segundo lugar nas mangas de qualificação, no sábado, garantindo a pole-position para a Pré-Final. Hoie, na corrida que antecedeu a Final, o regressado Santiago Alves (Parolin) bateu a concorrência e mostrou argumentos para lutar pela vitória na Taça.

A corrida decisiva, disputada em 14 voltas, foi imprópria para cardíacos, pois sucederam-se as trocas de posição nos primeiros lugares. Santiago Alves liderou durante oito voltas, mas atrás de si foram-se sucedendo os toques e ultrapassagens. Pilotos como Rafael Rajani, Pedro Cachada (Tonykart) e Santiago Alves atrasaram-se, deixando Gabriel Caçoilo e Martim Meneses em duelo direto pela vitória. O piloto de Aveiro, que recuperou nada menos de 12 posições (!), acabou por vencer a Taça de Portugal, deixando o campeão nacional em título, Martim Meneses, logo atrás. Uma vitória emotiva para Caçoilo, que nunca baixou os braços apesar da posição de partida desfavorável.

Rodrigo Vilaça também fez uma bela recuperação e terminou a época nacional com um pódio (terceiro lugar) na Taça de Portugal, enquanto Rafael Rajani e Pedro Cachada completaram o top 5, após o incidente. Seguiram-se Afonso Ferreira (Tonykart) e o madeirense João Dinis (CRG), que subiu 11 lugares na Final, terminando na frente de Santiago Alves.

Muito combativos, David Gonçalves (Tonykart), Filipe Rodrigues (Tonykart), Afonso Barata (Kart Republic), Francisco Costa (CRG) e João Faria (CRG) terminaram por esta ordem, após várias ultrapassagens, com Francisca Queiroz (TBKart) a ser a melhor piloto feminina, no 15.º lugar. O regressado Nelson Silva (Tonykart), mais azarado, não conseguiu concluir a Final, mas triunfou na classe Master.

Categoria X30 Super Shifter

Henrique Cruz (Birel ART) com um segundo lugar e uma vitória nas mangas de qualificação quer à geral quer na Sénior garantiu a pole-position para a Pré-Final, na qual triunfou Rodrigo Ferreira (TBkart) à geral e na Sénior, com Hugo Marreiros (Tonykart) a colher os louros na Master e Paulo Martins (Birel ART) na Gentleman.

Na corrida decisiva, disputada em 12 voltas, Rodrigo Ferreira largou da pole-position e manteve-se na liderança até à bandeira xadrez. Contudo, o piloto do Porto viria a cair para a quinta posição, por alegada falsa partida, sucedendo o mesmo a Henrique Cruz, que acabou no sexto lugar. Assim, a vitória ficou na posse de Mário Borges (Maranello), tendo André Serafim (Birel ART) – que conquistou a Taça de Portugal na categoria Master – e Hugo Marreiros (Tonykart) completado o pódio à geral.

Duarte Mano (Kart Republic) obteve um positivo quarto lugar e Santiago Ribeiro (Kart Republic) que também foi penalizado em cinco segundos, sendo o autor da volta mais rápida em 55,924s, foi sétimo classificado, na frente do regressado Pedro Perino (Birel ART) terminou na oitava posição, mas igualmente penalizado com cinco segundos.

Paulo Martins (Birel ART) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a Taça de Portugal na categoria Gentleman, na qual Rui Pires (Kalikart) e Luís Sousa (Birel ART) completaram o pódio, com Sérgio Carvalho a ver a bandeira xadrez na quarta posição.

Categoria DD2

Frederico Peters (Birel ART), depois de ter sido o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu a primeira manga de qualificação e foi segundo na segunda, pelo que garantiu a pole-position para a Pré-Final, na qual voltou a triunfar.

Na corrida decisiva, disputada em 12 voltas, Frederico Peters tirou o melhor proveito da pole-position para liderar de princípio a fim, mas o piloto de Évora viria a ser desclassificado por uma alegada infração técnica. Assim, Guilherme Rocha (Tonykart), que rubricou a volta mais rápida em 59,193s e tinha terminado na segunda posição, acabou por ser o vencedor, com Luís Aguiar (TBKart) e o ‘rookie’ Henrique de Oliveira (LN) a completarem o pódio. Dylan Lima (Tonykart) foi um meritório quarto classificado e o regressado Miguel Cardoso (TBKart) fechou o top-5.

Manuel Martins (Birel ART) esteve em plano de destaque, já que terminou na sexta posição à geral e venceu a categoria Master, na qual Kevin Belhaj (CRG) e João Dias (LN) completaram o pódio.

Categoria Júnior

No sábado, Afonso Lopes (Kart Republic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados (59,596s), venceu a primeira manga de qualificação e foi depois segundo classificado na segunda manga, ganha por Martim Marques (Sodi). Hoje, na corrida que antecedeu a Final, Afonso Lopes voltou a vencer e colocou-se na pole-position para a corrida decisiva.

A Final, disputada em 14 voltas, teve diferentes líderes e António Macedo (CRG) comandou a fase inicial, até Martim Marques conseguir, também ele, passar pela liderança. Afonso Lopes acabaria por ultrapassar os seus adversários diretos e, a partir da décima volta, começou a construir uma curta, mas importante vantagem, que lhe deu a vitória na Taça de Portugal de Karting, na época de estreia do piloto de Coruche na categoria Júnior.

Campeão nacional Rotax, António Macedo também fechou a temporada nacional em bom plano e subiu ao pódio de Portimão no segundo lugar, logo seguido por Afonso Ferreira (TBKart), que ainda tentou repetir o triunfo na Taça do ano passado.

Romeu Mello (TBKart), cada vez mais adaptado à Júnior, ficou muito perto do pódio, no quarto lugar, enquanto Gabriela Teixeira (Kart Republic) fez mais uma grande recuperação, depois de ter sofrido toques numa manga e na Pré-Final, com a campeã nacional a fechar o top 5.

O espanhol Nillas Malik (Kart Republic) foi sexto classificado e Martim Marques, que chegou a liderar, atrasou-se na segunda metade da corrida, terminando em sétimo. Leonor Rocha (TBKart) conseguiu subir até ao oitavo lugar (largou de 12.ª), enquanto João Barros (LN) e Afonso Azevedo (Kart Republic) também estiveram em bom plano e terminaram entre os 10 primeiros no Algarve.

Categoria X30 Mini

Depois de ter sido o mais rápido nos treinos cronometrados (1m06,523s), José Pedro Pinto (Birel ART) venceu a primeira manga de qualificação e foi quarto na segunda, pelo que assegurou a pole-position na Pré-Final, na qual voltou a triunfar.

Na corrida decisiva, disputada em 12 voltas, José Pedro Pinto aproveitou da melhor forma a pole-position para liderar de princípio a fim, nunca vendo ameaçada a sua vitória, que significou a conquista da sua primeira Taça de Portugal na categoria X30 Mini. Miguel Martins (TBKart) esteve igualmente muito forte e foi mesmo um tranquilo e meritório segundo classificado. Já na luta pela terceira posição, Bwana Gessesse (Parolin) levou a melhor sobre Martim Gomes (Birel ART), Vicente Capela (Kart Republic) e Francisco Correia (CRG). Santiago Barros (CRG) foi o sétimo classificado, na frente de Mateus Gomes (Birel ART), Gustavo Oliveira (Kart Republic) e de Vicente Silva (Maranello) que, fecharam, respetivamente, o top-10.

Categoria Cadete

O jovem Dilan Faria (Parolin) venceu as duas mangas de qualificação, pelo que assegurou a pole-position para a Pré-Final, onde Miguel Barbosa (Kart Republic) conseguiu superiorizar-se à concorrência.

A corrida decisiva, disputada em 8 voltas, foi bastante equilibrada e viu Lourenço Antunes (Birel ART) largar na frente do pelotão, com a soma dos resultados nas mangas e Pré-Final. O jovem piloto de Sintra liderou a fase inicial da prova, até Miguel Barbosa passar para o comando, embora sempre muito pressionado pelos seus adversários diretos. Thiago Carvalhais (Kart Republic) chegou a ultrapassar o jovem famalicense, mas Miguel Barbosa respondeu à altura e manteve-se no primeiro lugar até à bandeira de xadrez, conquistando, assim, a Taça de Portugal de Karting na sua primeira época na Cadete.

O luso-brasileiro Thiago Carvalhais também esteve em excelente plano e assegurou o segundo lugar, subindo ao pódio acompanhado pelo também madeirense Dilan Faria, dois pilotos que deram nas vistas na sua estreia absoluta na Cadete.

Diego Teixeira (Kart Republic) lutou pelos lugares do pódio mesmo até à última volta e foi quarto classificado, logo na frente de Lourenço Antunes, que ainda sonhou com a vitória na Taça, depois da boa exibição nas mangas e Pré-Final.

Guilherme Aguiar (TBKart) recuperou duas posições na Final e terminou no top 6, com Gastão Neto (Kart Republic), José Gonçalves (Kart Republic), Eduardo Costa (CRG) e Bernardo Sequeira (Kart Repubic) a completarem os dez primeiros, após boas recuperações.

Categoria Iniciação

O ‘rookie’ absoluto Sebastião Brion (Parolin), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados (1m49,845s), venceu as duas mangas de qualificação, pelo que garantiu a pole-position para a Pré-Final, na qual voltou a triunfar.

Na corrida decisiva, disputada em 5 voltas, Sebastião Brion arrancou da pole-position, mas Manuel Miranda (Tonykart) passou para a liderança e não mais a largou até ser o primeiro a ver a bandeira xadrez. Contudo, o jovem piloto de Barcelos viria a ser penalizado em cinco segundos, pelo que caiu para o segundo lugar, tendo a vitória ficado na posse de Sebastião Brion. Rodrigo Carreira (Birel ART) – campeão nacional em título – completou o pódio, enquanto os estreantes absolutos Breno Arruda (Parolin) e Salvador Félix da Costa (Parolin) encerraram, por esta ordem, o top-5.

