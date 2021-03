Taça de Portugal de Karting 2020 disputa-se no próximo fim de semana no AIA

Não sendo possível a realização da Taça de Portugal de Karting Tranquilidade em 2020 devido à situação pandémica, a FPAK – atendendo que a competição é historicamente considerada a grande festa do Karting nacional –, decidiu que o regresso da disciplina de introdução ao desporto automóvel seria com a emblemática prova.

Assim, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA, pilotos e equipas vão iniciar mais um ano de competição da melhor forma, ou seja, logo com a discussão de um título importante.

Coma obrigação de cumprir rigorosamente o já conhecido Plano de Contingência da FPAK, a Taça de Portugal de Karting Tranquilidade será disputada em seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini (que substitui a Juvenil), a Júnior, a X30 e a X30 SuperShifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman).

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Portimão, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 14h00 e as 15h50, serão disputadas praticamente todas as mangas de qualificação, estando três, relativas às categorias Iniciação, X30 e X30 Super Shifter, marcadas para domingo de manhã, antes de todas as Pré-Finais. As Finais serão disputadas entre as 14h20 e as 15h55, não existindo, de acordo com o Plano de Contingência da FPAK, a habitual cerimónia de entrega de prémios. Estes deverão ser levantados no secretariado da prova, assim que clube organizador informar os pilotos.

Filipe Cairrão