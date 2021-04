Primeira vitória de Rodrigo Vilaça no CPK da categoria Júnior em Viana do Castelo

Rodrigo Vilaça triunfou hoje no fecho da primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria Júnior, que foi disputada no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Pedro Cachada e Yllenia Sendon completaram o pódio, enquanto Santiago Alves e Junho Kim fecharam o top-5.

Por Filipe Cairrão

Fotos HelloFoto

O Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria Júnior prosseguiu hoje com o segundo dia de competição relativo à primeira jornada dupla. Uma nova prova, totalmente independente de ontem.

Junho Kim, com um kart equipado com chassis DR, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros do traçado minhoto em 46,560s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Santiago Alves (Birel ART). Da segunda linha, partiram Pedro Cachada (Tonykart) e Diogo Castro (Fórmula K).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 15 voltas, Junho Kim arrancou da pole-position e encabeçou a corrida até à 11.ª volta, altura em que Pedro Cachada – autor da volta mais rápida (46,535s) – passou para o comando e conseguiu vencer, após uma mudança de liderança com Junho Kim, que acabou por terminar na segunda posição.

Santiago Alves também esteve na luta pela vitória, mas acabou por cruzar a meta no terceiro lugar. Diogo Castro e Rodrigo Vilaça (Tonykart) terminaram nas quarta e quinta posições, respetivamente. Contudo, o piloto de Lisboa viria a ser penalizado, pelo que foi Rodrigo Vilaça a ficar no quarto lugar e Diogo Castro fechou o top-5.

Tomás Gomes (Kosmic) foi o sexto classificado. Nathan Dantas (Kart Republic) garantiu a sétima posição, enquanto Yllenia Sendon (Birel ART), Francisco Macedo (Kosmic) e Frederico Pinto Coelho (Tonykart) fecharam o top-10.

Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Pedro Cachada partiu da pole-position e liderou até à 11.º volta, momento em que Rodrigo Vilaça – detentor da volta mais rápida (46,713s) – assumiu o comando para não mais o largar e festejar a sua primeira vitória, no ano em que se estreia na categoria Júnior. Pedro Cachada assegurou o lugar intermédio do pódio.

A luta pela terceira posição foi muito interessante de acompanhar, tendo como protagonistas Santiago Alves e Yllenia Sendon. Na parte final da corrida a piloto espanhola levou a melhor, tendo o piloto de Lisboa garantido o quarto posto. Por sua vez, Junho Kim – que largou da segunda posição e caiu para o 11.º lugar – fechou o top-5.

Diogo Castro foi o sexto classificado. Nathan Dantas assegurou a sétima posição, seguindo-se Frederico Pinto Coelho, Francisco Macedo e Miguel Santos, que encerrou o top-10.

O piloto Noah Monteiro – que ontem bateu toda a concorrência – não pôde alinhar neste segundo dia de competição, dado que fraturou um braço devido a um incidente no paddock.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA está agendada para 15 e 16 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria, com a organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

Todas as classificações em: CLIQUE AQUI