OPINIÃO: Da ‘Ética no Desporto’ à ‘arruaça’ em 180 minutos… | AutoSport

Na passada semana durante a derradeira prova da época do Campeonato de Portugal de Karting, no Bombarral, a FPAK levou a cabo uma ‘Ação de Ética no Desporto’, em que foi destacada a importância do “respeito pelo próximo, empatia, saber ganhar e perder para termos um desporto mais justo e saudável”. Disse-se ser “importante transmitir a mensagem de que o desporto é um agente de união e bem-estar e não um meio para atitudes incorretas e egoísmos”.

Pois bem, horas depois, no mesmo local não faltaram desacatos, sobretudo na categoria X30 Sénior, pilotos que na sua maioria já têm mais de 15 anos com pais a envolver-se.

Cenas degradantes, muita confusão, agressões, inclusive a um Comissário.

Quinze dias antes, em Braga, na 4.ª prova do Campeonato de Portugal Rotax, também se assistiu a violência entre pais e com crianças de 8 anos de idade a assistir!

A ‘crispação’ que se assiste transversalmente no Karting tem sido crescente, e há uns bons anos que não se assistia a tantos episódios, quer de agressões verbais quer de agressões físicas. Por mais ações que a FPAK faça para sensibilizar todos os intervenientes para terem ‘fair-play’, parecem cair totalmente em ‘saco roto’.

E tudo isto é ainda mais grave quando acontece em pistas nas quais estão jovens pilotos, essencialmente, dos 5 aos 16 anos!

Há quem questione se vale a pena equacionar a hipótese de criação ações de ética para pais e concorrentes do Karting, e assim de repente, no mínimo, há muita gente a precisar.

Na verdade, não sabemos o que se anda a passar na cabeça desta gente. Sei que somos latinos, temos o sangue na guelra, mas são estes exemplos que algumas pessoas não se importam de passar a todos os que assistem aquilo?

Não é preciso ir mais longe, no desporto em Portugal, ainda recentemente, na disciplina que mais se destaca em Portugal, o futebol, bem recentemente sucederam episódios que todos envergonham.

E depois, vem gente com muita responsabilidade, falar de mudar as coisas, com ações de sensibilização, “temos de pedir às pessoas..”, dizem.

O tanas! Temos é que ter tolerância zero para gente assim. Por mim, independentemente da razão que uns e outros achem ter, é bom que percebam que no momento que levantam a mão e “atiram a pedra”, ela já não volta atrás. Se forem pilotos, penas pesadas, se forem pais, irradiação deste desporto, pura e simplesmente.

Não há cá meias tintas. Espero que o conselho de Disciplina da FPAK funcione bem, e que haja gente castigada forte e feio.