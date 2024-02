Open de Portugal de Karting com oito vencedores em Leiria | AutoSport

Henrique Cruz, André Serafim, Luís Filipe, Rodrigo Vilaça, António Macedo, Mário Silva Lora, Artur Loureiro e Lana Pelfrene venceram nas suas categorias o Open de Portugal de Karting, disputada Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

O Open de Portugal, considerada a competição que assinala o arranque da época de Karting no nosso país, foi disputado este fim de semana, por 60 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete, a X30 Mini, a Júnior, a X30 e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Categoria X30

Na categoria X30, a mais concorrida com 19 pilotos, Gabriel Caçoilo (LN) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1.006 metros da pista leiriense em 47,176s. Henrique V. Oliveira (Kart Republic) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou João Faria (CRG). Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, juntamente com os resultados das duas mangas de qualificação –, Rodrigo Vilaça (Tonykart) aproveitou a chuva intensa na segunda metade da corrida para dominar as operações, terminando na frente de Gabriel Caçoilo. Com o somatório dos pontos, Rodrigo Vilaça e Henrique V. Oliveira partilharam a primeira linha da grelha na Final, seguidos por João Faria e Gabriel Caçoilo.

Na Final, disputada em 20 voltas, Rodrigo Vilaça esteve imperial logo desde o arranque e construiu uma vantagem que, no final, se cifrou em 3,8s sobre Henrique Oliveira. Foi o segundo título no Open de Portugal do jovem piloto de Braga, que já tinha conquistado a prova na categoria Júnior, em 2022. Henrique V. Oliveira também mostrou, mais uma vez, capacidade para discutir a vitória na categoria-rainha, garantindo o 2.º lugar e sendo acompanhado no pódio final por João Faria, outro piloto que se mostra cada vez mais competitivo entre a elite do Karting nacional.

Gabriel Caçoilo também esteve bastante competitivo e foi 4.º classificado, apesar de uma penalização de cinco segundos, enquanto David Gonçalves (CRG) fez uma boa recuperação e fechou o top 5. Santiago Alves (Parolin) terminou logo atrás, no 6.º lugar, enquanto Afonso Ferreira (Tonykart), Tomás Teixeira (Tonykart) e Max Radeck (CRG) fizeram excelentes recuperações para terminar no top 10, tal como Tomás Lemos (Birel ART). Margarida Furtado (Tonykart) subiu ao pódio de Leiria para receber o troféu de melhor piloto feminina.

Categoria X30 Super Shifter

Mário Borges (Maranello) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior, percorrendo os 1006 metros da pista leiriense em 45,921s. Rodrigo Ferreira (Sodikart) venceu a primeira manga de qualificação à geral e na Sénior, enquanto que na segunda triunfou Hugo Marreiros (Tonykart) à geral e na Master. Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, juntamente com os resultados das duas mangas de qualificação –, venceu Rodrigo Ferreira à geral e na Sénior.

Na Final, disputada em 18 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou bem e esteve na liderança até à terceira volta, altura em que passou para o comando Mário Borges, que depois cedeu a Hugo Marreiros, tendo, no entanto, Mário Borges recuperado depois a liderança para não mais a largar até ser o primeiro a ver a bandeira xadrez e com a volta mais rápida em 49,283s. Contudo, o jovem piloto da Maia viria a ser penalizado em 10 segundos e caiu para a segunda posição da geral e da Sénior, tendo Henrique Cruz (Birel ART), que cruzou a meta no segundo posto, herdado a vitória à geral e na Sénior, apesar de também ter sido penalizado com 5 segundos!

Hugo Marreiros foi o terceiro a ver a bandeira xadrez, mas uma infração técnica fez com que fosse desclassificado, pelo que foi André Serafim (Birel ART) a ficar com o terceiro lugar à geral e com a vitória entre os Masters. Rodrigo Ferreira foi quarto classificado à geral e terceiro na Sénior, na frente do brasileiro Luís Filipe – vencedor da Gentleman – e de Ricardo Alves (Kosmic).

Categoria Júnior

Afonso Azevedo (FA) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior com o tempo de 54,715s. António Macedo (CRG) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou Gabriela Teixeira (Kart Republic). Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, António Macedo voltou a ser o mais forte, após uma discussão muito equilibrada com Gabriela Teixeira e Martim Marques (FA). Oliver Benes (CRG) foi o quarto classificado e largou para a Final da segunda linha da grelha.

Na corrida decisiva, disputada em 20 voltas, António Macedo capitalizou a pole-position e conseguiu manter a liderança nas primeiras voltas. Martim Marques também passou pela liderança, mas foi obrigado a abandonar devido a um problema no acelerador, quando estava no primeiro lugar. António Macedo recuperou o comando e nunca mais o largou, resistindo de forma perfeita à pressão de Gabriela Teixeira e Afonso Ferreira (TBKart). Foi o primeiro título da carreira do jovem piloto de Braga, que, assim, confirmou as boas indicações que já tinha dado na Rotax Cup, há duas semanas.

Gabriela Teixeira e Afonso Ferreira também fizeram boas corridas, mas foram ambos penalizados com cinco segundos, devido a danos na carenagem frontal, promovendo Oliver Benes (CRG) a um positivo 2.º lugar, logo na frente de Gabriela Teixeira.

Depois da vitória na Taça de Portugal no ano passado, Afonso Ferreira começou a época IAME com um 4.º lugar, enquanto Diogo Caetano (Birel ART) fez uma excelente recuperação, rumo ao 5.º lugar, na frente de Tomás Fernandes (TBKart). Vasco Tavares (Kart Republic) subiu três lugares e garantiu um meritório 7.º posto, com Jan Rodrigues (FA), Afonso Azevedo (FA), que tinha sido o mais rápido nos treinos cronometrados, e Tomás Carapucinha (Birel ART) completaram o top 10.

Categoria X30 Mini

Leonor Rocha (TB Kart) foi ontem a mais rápida nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini com o registo de 57,051s. Guilherme Morgado (Birel ART) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto que na segunda triunfou Afonso Lopes (Kart Republic). Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, juntamente com os resultados das mangas de qualificação –, venceu Afonso Lopes.

Na Final, disputada em 18 voltas, Afonso Lopes largou da pole-position, mas Mário Silva Lora (CRG) conseguiu ser mais rápido na primeira volta e assumiu a liderança para não mais a largar até à bandeira xadrez, conquistando assim o seu primeiro Open de Portugal de Karting e com a volta mais rápida em 1m00,136s.

Afonso Lopes – que venceu na época passada o Open de Portugal Karting precisamente na categoria X30 Mini – nunca baixou os braços e esteve igualmente muito forte, acabando por ser um honroso segundo classificado.

Teo Pelfrene (Birel ART), que partiu do sexto lugar, manteve-se a partir da segunda volta na terceira posição e não mais a largou, completando com mérito o derradeiro lugar do pódio. Guilherme Morgado (Birel ART) foi um tranquilo quarto classificado, enquanto Leonor Rocha completou o top-5, na frente de Francisco Correia (CRG), Mateus (Birel ART), José Pedro Pinto (Birel ART), Martim Gomes (Birel ART) e Duarte Rodrigues (DR), que fechou o top-10.

Categoria Cadete

Lourenço Antunes (Birel ART) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Cadete com o registo de 59,256s. João Barros (Kart Republic) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou Artur Loureiro (Parolin). Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, juntamente com os resultados das mangas de qualificação –, Artur Loureiro venceu após um duelo intenso com Lourenço Antunes, com ambos a partirem da primeira linha da grelha na Final. João Barros e Tomás Fontes (Maranello) largaram logo atrás, na segunda linha, na frente do campeão nacional em título da Iniciação, José Diogo (Tonykart).

Na corrida decisiva, Artur Loureiro arrancou bem e depois esteve na frente ao longo das 12 voltas da Final. Duas semanas após ter conquistado a Rotax Cup, o ex-campeão nacional da Iniciação venceu também o Open de Portugal de Karting. Lourenço Antunes foi o mais direto opositor de Artur Loureiro e garantiu um meritório 2.º lugar, demonstrando um bom andamento e terminando logo na frente de João Barros, que deu indicações promissoras e subiu ao seu primeiro pódio no Open de Portugal.

Tomás Fontes e José Diogo, dois jovens talentos vindos da categoria Iniciação, completaram a classificação na primeira prova com a nova fórmula técnica da categoria Cadete, que abandonou os motores Tillotson a quatro tempos e adotou os motores de 60cc a dois tempos, semelhantes aos da X30 Mini, mas com um restritor que limita as performances.

Categoria Iniciação

Lana Pelfrene (Birel ART) foi ontem a mais rápida nos treinos cronometrados da categoria Iniciação com o tempo de 1m28,534s e venceu a primeira manga de qualificação, enquanto que na segunda triunfou o ‘rookie’ Rodrigo Carreira (Birel ART). Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, juntamente com os resultados das mangas de qualificação –, venceu Lana Pelfrene.

Na Final, disputada em 5 voltas, Lana Pelfrene largou da pole-position e liderou a primeira volta, tendo na segunda Salvador Glória (Parolin), também estreante, assumido o comando. Contudo, à passagem da quarta volta, a piloto de Cascais regressou à liderança e não mais a largou até à bandeira xadrez, conquistando assim o seu primeiro Open de Portugal de Karting, com a volta mais rápida em 1m29,158s. Salvador Glória garantiu o segundo lugar e Rodrigo Correia completou o pódio.