Open de Portugal de Karting atribui primeiros títulos da época

Rodrigo Lessa, João Barros, Bruno Frota, Maximiano Radeck, Gustavo da Silva, Artur Loureiro, Miguel Barbosa e Margarida Soeiro venceram nas suas categorias o Open de Portugal de Karting, disputado no Kartódromo de Baltar, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

O Open de Portugal, considerada a competição que assinala o arranque da época de Karting no nosso país, foi disputado este fim de semana por 62 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete, a X30 Mini, a Júnior, a X30 e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Categoria X30

Francisco Iglésias (Birel ART) foi a mais rápido nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini com o registo de 53,407s. Mateus Gomes (DR) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou Artur Loureiro (Parolin). Hoje, na Pré-Final, venceu Francisco Iglésias. Com a soma dos resultados das mangas de qualificação e da Pré-Final, Mateus Gomes garantiu a pole-position para a Final, tendo a seu lado Francisco Iglésias, enquanto da segunda linha arrancaram Martim Botelho (TB Kart) e Artur Loureiro.

Na Final, disputada em 20 voltas e com condições de aderência precárias, devido à chuva, Gabriel Caçoilo arrancou bem e manteve o comando na fase inicial da corrida, mas um problema técnico obrigou o piloto de Aveiro a um abandono inglório. Ivan Domingues assumiu depois o comando das operações e, mais atrás, Afonso Ferreira (Tonykart) encetou uma excelente recuperação, que o colocou em duelo direto com o piloto de Leiria pelo comando da corrida. Um toque entre ambos acabou por atrasar Afonso Ferreira de forma irremediável (terminou em 10.º) e resultou numa penalização de 10 segundos a Ivan Domingues, que foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, mas viria a descer para o 5.º lugar.

‘Max’ Radeck esteve sempre muito concentrado, manteve uma curta vantagem sobre João Faria (CRG) e conseguiu vencer o Open de Portugal de Karting. Foi o primeiro título da carreira do jovem piloto português de origem suíça. João Faria ficou a escassos 0,4s da vitória, sendo um dos principais protagonistas da Final, e também subiu ao pódio no Open de Portugal, logo na frente de outro jovem piloto de Paredes, João Barros (CRG), que também teve um início de época promissor, na sua prova de estreia na X30 Sénior.

António Macedo completou o quarteto de pilotos com chassis CRG nos quatro primeiros lugares, na frente de Ivan Domingues. No regresso à X30 Sénior, Mário Borges (Maranello) fez mais uma grande recuperação (cinco lugares) e foi 6.º classificado, tal como o aguerrido Bernardo Pinto (LN), que subiu seis posições na Final, até terminar em 7.º. David Gonçalves (Tonykart) também conseguiu subir até ao top 8, enquanto Afonso Azevedo (FA) foi outra das boas surpresas do Open, ao recuperar seis lugares para terminar a sua estreia na Sénior no 9.º posto. Azarado, Afonso Ferreira voltou a brilhar à chuva, mas terminou em 10.º, enquanto Pedro Pires (15.º) foi o melhor da categoria X30 Master. A campeão nacional Júnior, Gabriela Teixeira (17.ª), foi a melhor concorrente feminina, na sua estreia oficial na X30 Sénior.

Categoria X30 Super Shifter

Na categoria cujos karts estão equipados com caixa de velocidades e com potentes motores de 175cc, Frederico Peters (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior, com o tempo de 45,974s. O piloto de Évora venceu depois as duas mangas de qualificação à geral e na Sénior. Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, com os resultados das duas mangas de qualificação –, o piloto de Évora voltou a vencer à geral e na Sénior.

Hoje, na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final, com os resultados das duas mangas de qualificação –, o piloto de Évora voltou a vencer à geral e na Sénior.

Na Final, disputada em 18 voltas, Frederico Peters partiu então da pole-position, mas o gentleman João Barros (Birel ART), que largou da terceira posição e faz corridas esporádicas, com um ‘arranque-canhão’ assumiu a liderança e conservou-a até à 10.ª volta, altura em que passou para o comando o seu sobrinho Rodrigo Lessa (Birel ART). O jovem piloto de Paredes – que esteve dois anos sem competir – controlou as operações até final e foi um justo vencedor do Open de Portugal de Karting à geral e na Sénior.

Frederico Peters, ainda conseguiu a duas voltas para a amostragem da bandeira xadrez, ultrapassar João Barros e garantiu o segundo lugar à geral e na Sénior, tendo João Barros assegurado com todo o mérito a terceira posição à geral e a vitória na classe Gentleman.

Joseph Oliveira (Lenzokart) terminou no quarto lugar à geral e na Sénior, na frente de Nuno Portela (Birel ART) – 2.º Gentleman –, de Sérgio Carvalho (Lenzokart) – 3.º Gentleman – e de Bruno Frota (Sodikart) que venceu a classe Master. O regressado Elias Barros (Birel ART) teve problemas e não arrancou.

Categoria Júnior

No sábado, em Baltar, Gustavo da Silva (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior, com o tempo de 48,638s. O jovem piloto de Cascais, que regressava às competições nacionais depois de uma época no Campeonato da Europa FIA de OK Júnior, venceu depois a primeira manga de qualificação, enquanto Duarte Alves (LN) bateu a concorrência na segunda manga. Hoje, na Pré-Final, Gustavo da Silva voltou a triunfar e, com a soma destes resultados, assegurou a pole-position para a Final, tendo Duarte Alves a seu lado na primeira linha da grelha. O campeão em título da X30 Mini, Mário Silva Lora (DR) partilhava a segunda linha da grelha para a Final com o também promissor Vicente Rodrigues (Maranello).

Na corrida decisiva, disputada em 20 voltas e com condições de aderência imprevisíveis, devido à chuva, Gustavo da Silva capitalizou a pole-position e conseguiu isolar-se do restante pelotão nas primeiras voltas, construindo depois uma vantagem que geriu de forma perfeita na fase final. Após já ter sido campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal (por três vezes), Gustavo da Silva acrescentou também o Open de Portugal ao seu palmarés.

Bicampeão nacional Rotax, Duarte Alves também mostrou o seu talento com material IAME e garantiu o 2.º lugar no Open, subindo ao pódio acompanhado por Gustavo da Silva e por Guilherme Pereira, uma das grandes surpresas do fim de semana, pois o jovem piloto da BRM recuperou cinco lugares, rumo ao top 3 final.

Vicente Rodrigues ficou muito próximo do pódio em Baltar, no 4.º lugar, enquanto Tomás Carapucinha (Birel ART) também demonstrou toda a sua evolução, terminando dentro do top 5.

Com uma Final azarada, Mário Silva Lora terminou no 6.º posto depois de ter discutido os primeiros lugares, com o jovem Noam Ehrlich (Birel ART) e Beatriz Costa (CRG) a completarem o top 8 neste Open de Portugal.

Categoria X30 Mini

Francisco Iglésias (Birel ART) foi a mais rápido nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini com o registo de 53,407s. Mateus Gomes (DR) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda triunfou Artur Loureiro (Parolin). Hoje, na Pré-Final, venceu Francisco Iglésias. Com a soma dos resultados das mangas de qualificação e da Pré-Final, Mateus Gomes garantiu a pole-position para a Final, tendo a seu lado Francisco Iglésias, enquanto da segunda linha arrancaram Martim Botelho (TB Kart) e Artur Loureiro.

Hoje, na Pré-Final, venceu Francisco Iglésias. Com a soma dos resultados das mangas de qualificação e da Pré-Final, Mateus Gomes garantiu a pole-position para a Final, tendo a seu lado Francisco Iglésias, enquanto da segunda linha arrancaram Martim Botelho (TB Kart) e Artur Loureiro.

Na Final, disputada em 18 voltas, Mateus Gomes largou então da pole-position, mas Artur Loureiro (Parolin) mostrou-se bem mais rápido a partir da segunda volta e assumiu a liderança para não mais a largar até à bandeira xadrez, conquistando assim o Open de Portugal de Karting na sua estreia a competir na categoria X30 Mini.

Vicente Silva (Maranello), que na época passada fraturou um braço e não pôde cumprir a temporada toda, regressou muito forte e esteve mesmo na parte final da corrida muito próximo de Artur Loureiro, sendo, no entanto, um honroso segundo classificado.

Duarte Rodrigues (DR), apesar de ter caído na fase inicial da corrida para a última posição, fez uma excelente recuperação e completou o pódio, enquanto Martim Botelho (que lutou pela liderança) e Francisco Iglésias (que também recuperou vários lugares), fecharam o top-5. Já Mateus Gomes foi sexto classificado, na frente de Lourenço Antunes (Birel ART) – que perdeu o terceiro lugar devido a uma penalização –, de Martim Gomes (Birel ART), de Tomás Soeiro (Birel ART) e de Gustavo Oliveira (KR), rookies na categoria X30 Mini e que fecharam, por esta ordem o top-10.

Categoria Cadete

No sábado, em Baltar, Luís Fernandes (Parolin) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Cadete, com o registo de 55,347s. Depois, Tomás Fontes (Tonykart) venceu as duas mangas de qualificação e, este domingo, repetiu o triunfo na Pré-Final. Com a soma dos resultados nas mangas e Pré-Final, Tomás Fontes assegurou a pole-position para a Final e teve Luís Fernandes a seu lado na primeira linha da grelha, com Raul Vilarinho (Kart Republic) e Miguel Barbosa (Kart Republic) a partirem logo atrás, na segunda linha.

Na corrida decisiva, disputada em 12 voltas e com condições de aderência imprevisíveis, devido à chuva, Tomás Fontes arrancou bem e conseguiu manter-se na frente de todo o pelotão ao longo de 10 voltas, altura em que teve problemas mecânicos – a cabeça do cabo do acelerador partiu – e foi obrigado a um inglório abandono. Miguel Barbosa, que já tinha recuperado posições até ao 2.º lugar, assumiu então o comando da prova e manteve-se muito concentrado até ao final, conseguindo bater Luís Fernandes por 0,4s e festejando a vitória no Open de Portugal de Karting. Foi o segundo título do jovem piloto de Famalicão no Open, que já tinha ganho em 2023 na categoria Iniciação.

Luís Fernandes também mostrou andamento para lutar pela vitória e terminou num meritório 2.º lugar, logo na frente de Guilherme Aguiar (TB Kart), uma das grandes surpresas do fim de semana, que subiu ao pódio do Open (3.º) após uma excelente recuperação de quatro lugares.

Raul Vilarinho demonstrou o seu potencial e ficou muito próximo do pódio em Baltar, logo seguido por outro jovem valor madeirense, Bernardo Sequeira (Kart Republic), que completou o top 5.

Duarte de Deus (Birel ART) esteve em bom plano e terminou o Open no 6.º lugar, enquanto Manuel Miranda (FA) estreou-se na categoria Cadete com um promissor 7.º posto. Rodrigo Carreira (Kart Republic), o campeão em título da Iniciação, começou a sua primeira época na categoria acima com o 8.º lugar, enquanto Lana Pelfrene (Kart Republic) também se estreou na Cadete com o 9.º posto no Open de Portugal.

Categoria Iniciação

Margarida Soeiro (Birel ART) foi a mais rápida nos treinos cronometrados da categoria Iniciação com o tempo de 1m23,045s. Na primeira manga de qualificação venceu o brasileiro Otávio Amorim (Birel ART), enquanto na segunda triunfou Margarida Soeiro. Hoje, na Pré-Final, venceu o brasileiro Breno Arruda (Birel ART). Com a soma dos resultados das mangas de qualificação e da Pré-Final, Breno Arruda garantiu a pole-position para a Final, tendo a seu lado Margarida Soeiro, enquanto da segunda linha arrancaram Otávio Amorim e Afonso Salgado (Birel ART).

Hoje, na Pré-Final, venceu o brasileiro Breno Arruda (Birel ART). Com a soma dos resultados das mangas de qualificação e da Pré-Final, Breno Arruda garantiu a pole-position para a Final, tendo a seu lado Margarida Soeiro, enquanto da segunda linha arrancaram Otávio Amorim e Afonso Salgado (Birel ART).

Na Final, disputada em 5 voltas, Breno Arruda largou então da pole-position, mas com um bom arranque foi Margarida Soeiro quem assumiu a liderança até à última volta, altura em que fez um pião e Ótavio Amorim aproveitou para passar para o comando, acabando mesmo por ser o primeiro a ver a bandeira xadrez e com a volta mais rápida em 1m35,550s. Contudo, o jovem brasileiro foi penalizado em cinco segundos por alegada falsa partida e quem venceu o Open de Portugal de Karting foi Margarida Soeiro.

Ótávio Amorim acabou por ser segundo classificado e Afonso Salgado completou o pódio, na frente de Breno Arruda e Mauro Cubela (Topkart), que, por esta ordem, fecharam o top-5.