Noah Monteiro estreia-se a vencer na categoria Júnior do CPK em Viana do Castelo

Noah Monteiro triunfou hoje no Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria Júnior, a contar para a primeira jornada dupla que está a decorrer no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Santiago Alves e Junho Kim completaram o pódio, enquanto Tomás Gomes e Pedro Cachada fecharam o top-5.

Por Filipe Cairrão

Foto FCJ/Filipe Cairrão Jerónimo

Rodrigo Vilaça, com um kart equipado com chassis Tonykart, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 46,429s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo ao seu lado na grelha de partida Noah Monteiro (Kart Republic). Da segunda linha, largaram Santiago Alves (Birel ART) e Junho Kim (DR).

Neste seguimento, na manga de qualificação, disputada em 15 voltas, Rodrigo Vilaça, partiu da pole-position. Porém, na primeira volta, o sul-coreano Junho Kim passou para o comando, até que, na quarta volta, Santiago Alves assumiu liderança para não mais a largar, conseguindo também ser o mais rápido (47,696s). Rodrigo Vilaça foi um tranquilo segundo classificado, enquanto Junho Kim e Noah Monteiro foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Por sua vez, Nathan Dantas (Kart Republic) cruzou a meta no quinto lugar, na frente de Yllenia Sendon (Birel ART) e Tomás Gomes (Kosmic), os sexto e sétimo posicionados. Diogo Castro (Fórmula K) garantiu o oitavo lugar, seguindo-se Miguel Santos (Parolin) e Pedro Barbosa (Tonykart) que fecharam o top-10.

Francisco Macedo (Kosmic) foi o 11º classificado, na frente de Frederico Pinto Coelho (Tonykart) e Pedro Cachada (Tonykart).

Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Santiago Alves largou da pole-position, mas foi Junho Kim quem assumiu o comando. No entanto, a partir da 10.ª volta, Santiago Alves passou para a liderança, onde se manteve até à passagem para a 15º volta, momento em que Junho Kim, voltou ao primeiro lugar.

O sul-coreano viria, contudo, a não resistir ao andamento de Noah Monteiro, que apesar de ter caído do 4.º para o 12.º posto partida, ainda conseguiu recuperar até ser o primeiro a ver a bandeira xadrez, com a volta mais rápida (46,442s).

Santiago Alves acabou por ser segundo classificado, na frente de Kim Junho e Tomás Gomes, pilotos que também protagonizaram um bom espetáculo.

A disputa pelo top-5 foi extremamente emocionante. Inicialmente, a luta foi entre Pedro Barbosa, Yllenia Sendon e Diogo Castro que, na quarta volta, foi forçado a abandonar. Após uma contenda feroz, Junho Kim, Tomás Gomes e Pedro Cachada ficaram nos terceiro, quarto e quinto lugares, respetivamente.

Por seu turno, Yllenia Sendon, Pedro Barbosa e Miguel Santos foram, por esta ordem, os sexto, sétimo e oitavo classificados, enquanto Frederico Pinto Coelho e Rodrigo Vilaça – que largou da segunda posição e caiu para o 13º posto – fecharam o top-10.

Nathan Dantas, que foi penalizado, cruzou a meta na 11ª posição.

Amanhã, entre as 08h45 e as 15h35 cumpre-se o segundo dia desta primeira jornada dupla em Viana do Castelo.

