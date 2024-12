Nelson Silva – Mais uma página de história, agora na Taça de Portugal de Karting

Nelson Silva foi o primeiro piloto amputado a disputar uma competição nacional de Karting. Depois de ter completado uma época no Campeonato de Portugal Rotax (CPR) e ter corrido no Campeonato de Portugal de Karting (CPK), o piloto de Sintra cumpriu mais um objetivo e competiu na Taça de Portugal de Karting. Mais uma página de história que foi escrita.

Temos acompanhado a história de Nelson Silva desde que se destacou no CPR. A jornada de Nelson Silva, que se iniciou em 2022, foi muito além das competições em pista; ela tornou-se um símbolo de superação, determinação e inspiração. Este piloto português, primeiro amputado a competir em campeonatos nacionais de karting, não apenas provou que limitações físicas podem ser superadas, mas também abriu portas para outros enfrentarem desafios semelhantes.

A Caminhada Inspiradora

Nelson já estava inserido no mundo dos karts, mas começou a sua jornada no Campeonato de Portugal Rotax (2022), num projeto montado prova a prova, à medida que foram surgindo apoios. Muitos ficaram tocados com a história do piloto e alguns deram o seu contributo para que Nelson atingisse o seu objetivo e completasse a época.

Para espanto geral, um piloto amputado estava na luta com outros pilotos sem limitações físicas. Completou o campeonato Rotax (na categoria DD2 Master) e ainda teve a oportunidade de competir no Campeonato de Portugal de Karting, alcançando um pódio na categoria X30 Master em Leiria, além de ser convidado para a Taça da Madeira de Karting, onde voltou a destacar-se.

Contudo, mais importante que as classificações foi o impacto que a força e determinação de Nelson Silva teve nas pessoas que o acompanharam. Mais do que resultados em pista, Nelson queria provar-se a si próprio e ao mundo que era capaz de competir, apesar da sua limitação física. Uma prova dada, sem margem para dúvidas.

Além de competir, Nelson lidera a Albakarting, equipa fundada pelo seu falecido pai. Foi a paixão pela velocidade e por Ayrton Senna que fez crescer esta equipa, que é agora mais do que uma estrutura… é uma homenagem constante a um homem que adorava as sensações das corridas, herança que passou para os seus filhos.

Em 2022, a equipa cresceu e passou a integrar jovens talentos. Esse crescimento da Albakarting reflete o compromisso de Nelson em não apenas superar os seus próprios limites, mas também inspirar e apoiar a próxima geração. Atualmente, a Albakarting é a equipa de Bwana Gessesse, piloto queniano que de nove anos, que se destacou na Taça de Portugal de Karting com um pódio. Também o jovem Gabriel Guimarães está a fazer a sua formação na equipa sediada em Bicesse.

O Legado de Nelson Silva

A caminhada de Nelson Silva foi um marco no automobilismo português, não só pelos seus feitos individuais, mas também pela mensagem que deixou. Provou que, com determinação, qualquer obstáculo pode ser superado. E este ano, decidiu encarar mais um desafio: a Taça de Portugal de Karting, fazendo o “pleno” nas competições nacionais. Regressou aos X30 Master e foi para Portimão focado em fazer o que sempre fez… ir para lá das expectativas.

Nelson Silva entrou para cada sessão determinado em dar o seu melhor, mesmo que a exigência física seja ainda maior para si. Sem concorrência na sua categoria, restava desafiar-se a si e ao cronómetro. Foi baixando os seus registos, ganhando a confiança que se enferrujou, depois de mais de um ano sem competir. Na derradeira corrida, aquela que definia o fim de semana, o azar bateu-lhe a porta. Um problema numa válvula de um pneu obrigou-o a desistir na segunda volta. A frustração do piloto era indisfarçável. Se para a grande maioria, Nelson tinha superado mais um desafio, o próprio não o via dessa forma:

“Estou desapontado por não concluir a prova. Infelizmente o problema num pneu acabou por me tirar da corrida. Queria muito chegar ao fim, mas não foi possível. Estou orgulhoso do que fiz durante o fim de semana, mas queria mais. E quero mais. Este é um capítulo inacabado. Terei de regressar à Taça de Portugal, quem sabe noutra categoria, e chegar ao fim de todas as sessões, que é o meu objetivo.”

Nelson Silva fez um balanço do seu percurso até agora, mostrando-se orgulhoso do que conquistou:

“2022 foi um ano muito importante para mim. Conseguiu concluir o Campeonato Rotax, fiz uma prova no Campeonato de Portugal de Karting e competi na Taça da Madeira. Em 2023 foquei-me mais na minha equipa e no trabalho com jovens pilotos. É o que gosto de fazer. Transmitir o meu conhecimento e fazer evoluir jovens pilotos que têm muito para, dar como é o caso do Bwana, que fez uma prova incrível na Taça de Portugal, recuperando do nono, até ao terceiro lugar, e também do Gabriel que tem crescido muito e está cada vez melhor. A Albakarting é agora uma estrutura estável e capaz de atingir bons resultados, como se viu”.

Quanto a objetivos para o futuro, Nelson Silva continua sempre atento a novas oportunidades e novos desafios:

“Em 2023 estive perto de fazer uma corrida nos C1, sem qualquer adaptação. Infelizmente não consegui arranjar os apoios suficientes para fazer a prova do Estoril, mas mantenho essa porta aberta. Fiz um curto teste com o carro e gostei das sensações. O meu foco está na minha equipa, mas não ponho de parte a hipótese de fazer uma ou outra prova, nos C1 ou noutra categoria. A paixão pelas corridas é grande e a vontade de me superar também.”

A admirável teimosia

Quem conhece o Nelson, sabe que uma das suas principais características é a teimosia. Faz questão de fazer tudo sem ajudas. Todo o seu dia a dia é feito de forma normal. E isso faz com que, por vezes, nos esqueçamos que ele não tem uma perna. E esse “esquecimento” é, talvez, o maior elogio que lhe podemos fazer. Porque não se deixou definir pelo acidente que lhe roubou a perna. Porque não se resignou ao seu destino.

Nelson teve uma queda que muito poucos conseguem entender. Uma queda acentuada pela perda do pai, que travou uma luta inglória contra o cancro. A tudo isto, respondeu de peito aberto, sem medos e, acima de tudo, recusando-se a desistir. O que perdeu em mobilidade ganhou em força mental, em coragem, em determinação, que faz questão de demonstrar todos os dias.

Uma história que ainda vai a meio e que poderá ter capítulos ainda mais impressionantes. Para já fica escrito que Nelson Silva competiu nas três principais competições nacionais de karting… sem uma perna, contra outros pilotos sem limitações e, à sua maneira, venceu. Porque quem se supera a cada dia, está destinado a vencer sempre.