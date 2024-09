Martim Meneses: Jovem talento nacional consegue feito inédito no karting

Martim Meneses, aos 14 anos, fez história ao se tornar o Pentacampeão Nacional de karting em Portugal, sendo o piloto mais jovem a vencer a categoria X30 Sénior e o primeiro português a conquistar cinco títulos consecutivos em quatro categorias diferentes, sempre à primeira. Destaca-se pela sua consistência, superando pilotos mais experientes e dominando o karting nacional.

Além dos seus sucessos em Portugal, Martim foi selecionado para representar o país nos FIA Motorsport Games de 2024, na Espanha, e já alcançou o Top 10 na FIA Karting Academy Trophy, competindo com os melhores jovens pilotos do mundo. Agora, busca apoio de marcas para continuar a sua trajetória no cenário internacional e consolidar a sua carreira no karting mundial.

Martim expressou que o seu último campeonato foi o mais desafiador. A sua carreira promissora no karting internacional ainda promete muitos outros sucessos.

“Dos cinco campeonatos, este foi o mais difícil que já ganhei por diversas razões: sou o mais novo numa grelha onde existem pilotos com 25 anos, pilotos muito mais experientes, e também por ter uma grelha mais cheia do que estava habituado. Quero agradecer à minha família, à FPAK e à AKM por todo o seu apoio ao longo do ano, e especialmente aos meus patrocinadores, porque sem eles nada disto seria possível.”