Martim Marques estreia-se a vencer no CPK da categoria X30 Mini em Viana do Castelo

Martim Marques impôs-se hoje no fecho da primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria X30 Mini, disputada no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Gustavo da Cunha e Manuel Gayoso completaram o pódio, enquanto Martim Meneses e Diogo Caetano fecharam o top-5.

Por Filipe Cairrão

Fotos FCJ/Filipe Cairrão Jerónimo

O Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria X30 Mini prosseguiu hoje com o segundo dia de competição relativo à primeira jornada dupla. Uma nova prova, totalmente independente de ontem.

Martim Marques, com um kart equipado com chassis Charles Leclerc, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 50,013s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Martim Meneses (Tonykart). Da segunda linha, largaram Manuel Gayoso (Kart Republic) e João Barros (Parolin).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 11 voltas, Martim Marques arrancou da pole-position e liderou até à última volta, altura em que João Barros passou para a frente e venceu com uma vantagem de 2 milésimos de segundo para Martim Marques! Gustavo da Silva (Birel ART) garantiu a terceira posição, terminando logo a seguir Manuel Gayoso (Kart Republic) – que rubricou a volta mais rápida em 50,043s –, Martim Meneses e Diogo Caetano (Birel ART).

João Maria Pereira (Tonykart) rodou na segunda posição, mas acabou por ser sétimo classificado. Romeu Mello (Birel ART), Gabriela Teixeira (DR) e Tomás Lobo fecharam, por esta ordem, o top-10.

Na Final, disputada em 15 voltas, João Barros partiu assim da pole-position para uma corrida como há muito não se via. É que para além de terem lutado pela vitória seis pilotos, só nos derradeiros metros as posições ficaram definidas, com Martim Marques a ser o primeiro a ver a bandeira xadrez, terminando imediatamente a seguir Gustavo da Cunha, que largou do 13.º lugar para uma recuperação notável –, Diogo Caetano, Manuel Gayoso, Martim Meneses e Gustavo da Silva, que rubricou a volta mais rápida em 50,216s.

Contudo, Diogo Caetano e Gustavo da Silva viriam a ser penalizados, ficando Martim Meneses com a quarta posição e Diogo Caetano com a quinta. Já Manuel Gayoso ficou com o terceiro lugar e Gustavo da Silva foi relegado para o 10.º lugar.

João Maria Pereira foi sexto classificado, na frente de João Barros – que esteve na liderança da corrida por várias ocasiões –, e do ‘rookie’ Xavier Lázaro, que se estreia este ano na X30 Mini, depois de ter sido campeão nacional da categoria Iniciação em 2020. Tomás Lobo viu a bandeira xadrez no oitavo lugar, mas uma penalização levou-o para o nono lugar.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA está agendada para 15 e 16 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria, com a organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

Todas as classificações em: CLIQUE AQUI