Lourenço Antunes triunfou no arranque do CPK na categoria Iniciação

Lourenço Antunes venceu hoje na categoria Iniciação a contar para a primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que está a decorrer no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Martim Gomes e Vicente Correia completaram o pódio, enquanto Guilherme Santos foi o quarto classificado.

Por Filipe Cairrão

Fotos FCJ/Filipe Cairrão Jerónimo

Lourenço Antunes, com um kart equipado com chassis Birel ART, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros do traçado vianense em 1m29,592s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo ao seu lado na grelha de partida Martim Gomes (Birel ART). Da segunda linha, saíram o ‘rookie’ Vicente Correia (Parolin) e Guilherme Santos (Intrepid).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 4 voltas, Lourenço Antunes arrancou da pole-position e nunca mais largou a liderança até ver a bandeira axadrezada. Martim Gomes foi o autor da volta mais rápida – 1m23,400s – e manteve-se na segunda posição até à última volta, altura em que o estreante Vicente Correia conseguiu subir para o segundo lugar. No final, o jovem Martim Gomes assegurou o terceiro posto e Guilherme Santos foi quarto classificado.

Na Corrida Final, disputada em 5 voltas, foi Lourenço Antunes quem partiu da pole-position e liderou de princípio ao fim. O segundo lugar foi disputado entre Martim Gomes e Vicente Correia, mas foi Martim Gomes, novamente detentor da volta mais rápida (1m22,548s), quem alcançou a segunda classificação, tendo Vicente Correia conseguido o terceiro lugar. Guilherme Santos foi quarto classificado.

Amanhã, entre as 08h45 e as 15h35, cumpre-se o segundo dia desta primeira jornada dupla em Viana do Castelo.

Todas as classificações em: CLIQUE AQUI