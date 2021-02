Karting: Calendários atualizados

A Taça de Portugal de Karting, prevista para os dias 20 e 21 de fevereiro, entretanto adiada, já tem nova data e os calendários foram atualizados

A Taça de Portugal terá lugar nos dias 13 e 14 de Março no Kartódromo Internacional do Algarve, data em que estava previsto o arranque do Campeonato De Portugal De Karting. A primeira data tinha sido adiada devido ao evoluir da pandemia no nosso país, mas com o abrandamento de casos diários, começa a ver-se luz ao fundo do túnel e as competições começam a preparar os regressos.

Quanto ao calendário do CPK, a FPAK lançou a agenda atualizada: