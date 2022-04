Karting: Nelson Silva cumpriu o sonho, mas agora quer mais | AutoSport

Temos seguido o projeto de Nelson Silva, o primeiro piloto de karting nacional com deficiência física a competir no Campeonato de Portugal Rotax. O que era inicialmente um projeto para ser feito passo a passo, começa a ganhar a dimensão que merece e depois de uma estreia auspiciosa em Baltar, Nelson Silva foi convidado para correr no Campeonato de Portugal de Karting. O desafio foi obviamente aceite e Nelson Silva competiu no passado fim de semana, no Kartódromo de Leiria, na categoria X30 Master. Mais do que isso, o piloto conseguiu um pódio na segunda corrida, mostrando que pode ser tão competitivo quanto outros pilotos.

Nelson Silva estava obviamente radiante com a sua passagem pelo CPK e com os resultados obtidos:

“Ainda agora a época começou e já atingi os objetivos a que me propus no início desta caminhada. Depois da minha estreia no Campeonato de Portugal Rotax, surgiu um convite para participar no CPK, que aceitei de imediato. Foi ótimo ver que o meu projeto começa a ser reconhecido por várias pessoas e foi a oportunidade certa para voltar a provar que uma limitação física não tem de ser um entrave. Cheguei a Leiria com vontade de mostrar o que posso fazer, mas acima de tudo desfrutar do momento. Felizmente consegui um pódio que foi a cereja no topo do bolo.”

Os resultados são motivadores, mas a grande vontade de Nelson Silva é continuar a promover a sua mensagem:

“O feedback tem sido fantástico, tenho sido contactado por pessoas com deficiências físicas que querem experimentar o karting. Esse é o meu maior prémio, poder ajudar pessoas a superarem-se. Mas não vou ficar por aqui. Apesar dos objetivos estarem cumpridos, vou continuar no Campeonato Rotax, dando a conhecer este projeto ao máximo. Há muitas pessoas que podem beneficiar desta iniciativa e a minha missão agora é levar esta mensagem o mais longe possível. As ajudas vão chegando, mas estou convicto de que se as entidades oficiais se juntarem a este projeto, poderemos chegar mais longe e ajudar ainda mais pessoas. Tenho recebido alguns convites que muito me alegram e estou obviamente interessado em poder participar, pois são uma excelente forma de divulgação e preparação ”

Por fim, Nelson Silva fez questão de agradecer que lhe abriu as portas ao CPK:

“O meu muito obrigado ao Sr Feliciano, Nuno Martins (Norma Racing), e Paulo Botelho. Graças a eles esta oportunidade surgiu e fico muito feliz por ter conseguido cumprir este sonho. Agradeço também a todos os que de alguma forma se têm associado a esta iniciativa e desafio as mais diversas entidades a juntarem-se a mim. Todo este trabalho já começa a dar frutos, mas podemos chegar mais longe e ajudar ainda mais pessoas. “