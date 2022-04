Karting: Nelson Silva convidado para correr no Campeonato Nacional | AutoSport

A aventura de Nelson Silva continua e desde que o seu projeto se tornou público que o interesse por esta iniciativa tem aumentado. Com um projeto único a nível nacional, sendo o único piloto amputado a correr nos campeonatos nacionais (Campeonato Portugal Rotax), a força e a perseverança de Nelson Silva tem sido um exemplo para muitos e a sua vontade de mostrar que uma limitação física não tem de ser um entrave à prática do desporto motorizado vai conquistando cada vez mais interessados. Desta feita, o piloto recebeu um convite para correr no Campeonato de Portugal de Karting, na categoria x30 Master. Esta prova irá ajudar a cumprir o objetivo para 2022 de ser a primeira pessoa com uma deficiência física a participar no Campeonato Nacional. Agendada para o fim de semana de 23 a 24 deste mês, será a segunda prova de Silva esta época, depois de ter corrido na jornada inaugural do Campeonato de Portugal Rotax.

Nelson Silva mostrou-se orgulhoso por ter recebido este convite: “Felizmente esta iniciativa tem chegado onde pretendia e cada vez mais pessoas se interessam. O meu plano mantém-se inalterado, mas estes convites, impossíveis de recusar, mostram que cada vez mais as entidades responsáveis se interessam. Isto pode, como era o meu objetivo, abrir as portas para outras pessoas com deficiências físicas e que têm paixão pelo desporto motorizado. Agradeço desde já este convite, com destaque para o Nuno Martins da Norma Racing que me propôs este desafio que aceitei com todo o gosto, além de outras pessoas que vou conhecer no próximo fim de semana. Felizmente, há outros na calha. Pretendo continuar a mostrar que, com força e resiliência tudo se consegue e desta vez irei fazê-lo no campeonato nacional, concretizando o meu grande objetivo. No entanto, há mais desafios pela frente.”