Karting: Mário Silva Lora com três títulos em 2024

Mário Silva Lora, aos 10 anos, é considerado uma das grandes promessas do karting em Portugal. No último fim de semana, ele conquistou o título de campeão de Portugal na categoria X30 Mini, uma das mais competitivas do karting nacional, após mais dois pódios no Kartódromo de Baltar. Esta foi a sua terceira conquista da temporada, juntando-se às vitórias na Rotax Cup (Micro Max) e no Open de Portugal de Karting (X30 Mini), o que reflete o seu talento e consistência, com quatro vitórias e 12 pódios ao longo da temporada.

Natural da Moldávia e oriundo de uma família russa, Mário mudou-se para Matosinhos ainda bebé, com apenas um ano de idade. O seu talento foi descoberto aos cinco anos, quando começou a treinar no Kartódromo de Viana do Castelo sob a orientação de Domingos Machado, um dos mais experientes mentores do karting português. O jovem piloto tem mostrado um progresso notável desde então, e agora se prepara para representar Portugal no Mundial de Karting IAME em novembro, um feito impressionante para sua curta, mas brilhante, carreira no desporto.

“Fiquei muito contente com este título, claro, porque tive de trabalhar muito com a minha equipa ao longo do ano e também porque os meus adversários eram fortes. Em Baltar eu concentrei-me em ganhar os pontos suficientes para ser campeão nacional e correu tudo muito bem. Já são três títulos no mesmo ano! Quero agradecer à minha família, aos meus patrocinadores, e a toda a equipa Cabo do Mundo Kart Team, principalmente ao Bruno Borlido, por todos os ensinamentos e motivação, e ao João Paulo Ribeiro, por estar sempre comigo. Agora vamos preparar a última prova Campeonato de Portugal Rotax, onde ainda posso ser vice-campeão, e depois ainda temos dois grandes objetivos em novembro: o ‘Mundial’ IAME, em Espanha, e a Taça de Portugal, em Portimão”, disse Mário Silva Lora.

Além do desporto automóvel, onde idolatra o piloto australiano de Fórmula 1, Oscar Piastri, Mário Silva Lora também é um ávido praticante de bodyboard, aproveitando para treinar a componente física na Academia de Surf do Norte. Um jovem talento multifacetado!