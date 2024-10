Karting: Gabriela Teixeira conquistou o título na categoria Júnior

Aos 13 anos, Gabriela Teixeira destacou-se ao conquistar o título de campeã nacional de Karting na categoria Júnior. A jovem de Gondomar, filha do piloto de Ralicross Mário Teixeira e neta do campeão de Autocross e Ralicross Joaquim Santos, brilhou ao longo da temporada, acrescentando mais um troféu à sua carreira promissora.

Gabriela começou a competir aos 7 anos e, em 2022, foi selecionada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para representar Portugal no programa FIA Girls on Track, em França, o que impulsionou a sua carreira no karting.

Em 2024, Gabriela Teixeira destacou-se o Campeonato de Portugal de Karting Toyota da categoria Júnior, conseguindo o impressionante registo de oito vitórias, 13 pódios e quatro voltas mais rápidas, entre mangas de qualificação e Finais! Na derradeira ronda, no circuito de Baltar, Gabriela Teixeira sagrou-se campeã nacional, no final de um campeonato que também passou pelas pistas de Leiria, Viana do Castelo, Bombarral e Braga. Isto depois de já ter subido ao pódio, no arranque da época, no Open de Portugal de Karting! “Fiquei muito feliz com o título de campeã, porque treinei muito ao longo do ano com a minha equipa e a minha família para poder chegar a este nível. Foi um campeonato muito disputado, pois havia vários pilotos a lutar pelas vitórias. Fomos muito consistentes, ganhámos oito corridas e isso, no final, deu-nos o título. Quero agradecer à minha equipa, FCK Motorsport, à minha família, amigos e todas as pessoas que me dão força, dentro e fora das corridas!”, destacou Gabriela Teixeira.

Gabriela Teixeira tornou-se a primeira piloto feminina a vencer o campeonato nacional de Karting na categoria Júnior, que utiliza chassis maiores. As únicas outras pilotos femininas a conquistarem títulos nacionais foram Mariana Machado (Juvenil, 2015) e Maria Germano Neto (Cadete, 2019). Agora, Gabriela se prepara para competir na Taça de Portugal de Karting, em Portimão, nos dias 23 e 24 de novembro, buscando conquistar a “dobradinha” de títulos na temporada.