Festa da Taça de Portugal de Karting em Braga | AutoSport

José Diogo Martins, João Francisco, Gustavo da Silva, Afonso Ferreira, Diogo Pinto, João Pedro Rodrigues, Rodrigo Ferreira, André Serafim, Paulo Martins, Gonçalo Coutinho e Vítor Mendes venceram nas suas categorias a Taça de Portugal de Karting AM I 48, disputada este fim de semana no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Considerada a grande festa da disciplina, a Taça de Portugal de Karting AM I 48, realizou-se este fim de semana, com 116 pilotos, distribuídos por sete categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que inclui a classe Master) e X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman) e a DD2 (que também inclui uma classe Master).

Categoria X30

Diogo Pinto (Tonykart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com uma volta em 53,848s, e o campeão nacional Francisco Macedo (CRG) venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, que determinou a grelha de partida para a Final, triunfo para Diogo Pinto, na frente de Pedro Cachada (Tonykart). Gabriel Caçoilo (LN) e João Dinis (CRG) largaram da segunda linha para a Final.

Na corrida decisiva, disputada em 16 voltas, Diogo Pinto dominou por completo as operações. Arrancando na frente, o piloto de Guimarães geriu de forma perfeita as condições de aderência precária e foi aumentando a sua vantagem sobre a concorrência direta. Na fase final, controlou o andamento para uma vitória com 2,2s de vantagem sobre Gabriel Caçoilo. O piloto de Aveiro fez a volta mais rápida da corrida (1m07,356s) e conseguiu superar Pedro Cachada na fase final, com ambos a acompanharem Diogo Pinto no pódio bracarense.

Afonso Ferreira (Tonykart), que regressou ao Karting na última prova do CPK, em Leiria, fez uma Pré-Final de grande nível e na Final foi quarto classificado, logo na frente de Santiago Ribeiro (Birel ART), que chegou a rodar no segundo lugar.

Diogo Castro (Redspeed) conseguiu recuperar quatro posições na Final e foi sexto classificado, com Francisco Macedo a terminar a corrida decisiva no sétimo posto. João Dinis foi o oitavo, enquanto Rafael Rajani (Kosmic) e o sul-coreano Junho Kim (DR) completaram o top 10, após grandes recuperações.

Na X30 Master, João Rodrigues (Tonykart) fez a ‘dobradinha’ entre CPK e Taça, triunfando na frente do espanhol Guillermo Hevia (Tonykart), com o argentino Gabriel Zughella (Tonykart) a não conseguir alinhar.

Categoria X30 Super Shifter

André Serafim (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação à geral e na Master. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, Rodrigo Ferreira (Sodi).

Na corrida decisiva, disputada em 14 voltas, Rodrigo Ferreira largou da pole-position, mas André Serafim arrancou melhor e manteve-se na liderança até à sexta volta, altura em que Rodrigo Ferreira recuperou a primeira posição e não mais a largou, conquistando a Taça de Portugal de Karting de 2023 quer na X30 Super Shifter à geral quer na classe Sénior.

André Serafim contribuiu para um bom espetáculo e foi um meritório segundo classificado, conquistado, contudo, a Taça de Portugal na classe Master. Hugo Marreiros (Tonykart) completou o pódio à geral e foi segundo classificado na Master. Já na classe Gentleman, foi Paulo Martins quem conquistou a Taça de Portugal, fazendo a dobradinha, dado que há um mês sagrou-se campeão nacional, à semelhança de Rodrigo Ferreira à geral e na Sénior.

Categoria DD2

Gonçalo Coutinho (Kosmic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e depois venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, o piloto de Rio-Tinto Gondomar voltou a triunfar.

Na corrida decisiva, disputada em 14 voltas, Gonçalo Coutinho tirou o melhor proveito da pole-position para liderar de princípio a fim, conquistando assim a ‘dobradinha’, dado que depois de se sagrar campeão nacional da categoria DD2, junta agora a vitória na Taça de Portugal de Karting.

João Dinis (CRG) esteve igualmente muito forte e foi um meritório segundo classificado, podendo dizer-se o mesmo de Dylan Lima (Tonykart), que foi um honroso terceiro classificado. Vítor Mendes (Kosmic) cruzou a meta na quarta posição, mas conquistou a Taça de Portugal entre os Masters, garantindo também assim a ‘dobradinha’, já que há quinze dias sagrou-se campeão nacional da categoria DD2 Master.

Categoria Júnior

Tomás Gomes (Kart Republic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Martim Meneses (CRG) venceu as duas corridas de qualificação. Na Pré-Final, que determinou a grelha de partida para a Final, Tomás Lemos (Birel ART) bateu a concorrência, logo na frente de Martim Marques (FA). Na segunda linha da grelha para a Final largaram Tomás Fernandes (Kosmic) e Tomás Gomes.

Na corrida decisiva, disputada em 16 voltas e com a pista molhada, Martim Marques saltou para a liderança, mas problemas mecânicos obrigaram o jovem piloto de Vila Nova de Gaia a rumar às boxes duas vezes, a segunda em definitivo. Tomás Fernandes assumiu, então, o comando e manteve-o até à fase final da corrida, quando Afonso Ferreira conseguiu a ultrapassagem, a duas voltas do final.

Um forcing final permitiu a Afonso Ferreira ‘abrir’ uma vantagem decisiva e garantir a vitória na prova-rainha do Karting português. Tomás Gomes recuperou até ao segundo lugar final, com Tomás Fernandes a fechar o pódio bracarense, depois de uma penalização por danos na carenagem frontal do seu kart.

Depois de ter sido desclassificado na Pré-Final, o campeão nacional Martim Meneses fez uma corrida de recuperação e subiu nove lugares, terminando em quarto, na frente do bracarense António Macedo (CRG), que também esteve em bom plano.

Diogo Caetano (Birel ART) terminou logo a seguir, no sexto lugar, seguido por Gabriela Teixeira (Kart Republic), que recuperou duas posições desde o arranque. João Barros (LN) foi oitavo classificado, após uma penalização, com Oliver Benes (Redspeed) e Afonso Azevedo (FA) a completarem o top 10 em Braga.

Categoria X30 Mini

Mario Silva Lora (KR) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e Gustavo da Silva (Birel ART) venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, que determinou a grelha de partida para a Final, Gustavo da Silva voltou a triunfar.

Na corrida decisiva, disputada em 14 voltas, Gustavo da Silva aproveitou da melhor forma a pole-position para liderar de princípio a fim, nunca vendo ameaçada a sua vitória, que significou a conquistar da sua terceira Taça de Portugal na categoria X30 Mini. Francisco Correia (KR), Romeu Mello (DAP) e Mário Silva Lora estiveram igualmente em excelente plano, a lutar pelo segundo lugar do pódio, tendo, neste particular, Francisco Correia levado a melhor, enquanto Romeu Mello e Mário Silva Lora terminaram, por esta ordem, nas terceira e quarta posições.

Vicente Capela (Parolin) fechou o top-5 e Leonor Rocha (Parolin) garantiu um positivo sexto lugar, seguindo-se Guilherme Morgado (Birel ART), Mateus Gomes (Birel ART), Beatriz Costa (FA) e José Pedro Pinto, respetivamente, no top-10.

Categoria Cadete 4T

Francisco Iglésias (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com uma volta em 1m04,149s, e depois venceu as duas corridas de qualificação. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, triunfo para Martin Rodrigues (FA), na frente de João Francisco (Birel ART), com Jayden Francisco (Kosmic) e Lourenço Antunes (Birel ART) logo atrás.

Na corrida decisiva, disputada em 10 voltas, Martin Rodrigues liderou a fase inicial, mas João Francisco assumiu o comando durante a terceira volta e nunca mais cedeu essa posição. Jayden Francisco ainda se aproximou do piloto de Castelo Branco nas últimas voltas, mas o jovem canadiano terminaria na segunda posição, a 0,2s de João Francisco, que assim culminou da melhor forma uma época em que também se sagrou vice-campeão nacional.

Martin Rodrigues também esteve em bom plano e, depois de ter chegado a sonhar com a vitória, garantiu o terceiro lugar do pódio, confirmando o seu potencial. Artur Loureiro (Parolin) ficou muito próximo do pódio, no quarto lugar, enquanto Lourenço Antunes também terminou a época com bons indícios, completando os cinco primeiros.

O novo campeão nacional, Francisco Iglesias, foi condicionado pelo resultado na Pré-Final e terminou a derradeira corrida no sexto lugar, com Martim Botelho (Kosmic) e Tiago Caetano (Birel ART) a completaram a classificação da Final bracarense.

Categoria Iniciação

Tomás Dias (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e depois venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, triunfou José Diogo Martins (Birel ART).

Na corrida decisiva, disputada em 5 voltas, José Diogo Martins aproveitou da melhor forma a pole-position e liderou de princípio a fim, conquistado assim a sua primeira Taça de Portugal e, ao mesmo tempo, a ‘dobradinha’, dado que há cerca de um mês sagrou-se campeão nacional da categoria Iniciação.

Miguel Barbosa (Charles Leclerc), que esteve afastado por lesão, teve um regressou positivo e garantiu com mérito o lugar intermédio do pódio, enquanto Tomás Fontes (Birel ART) foi um honroso terceiro classificado. Tomás Dias não teve muita sorte logo após a partida, dado que caiu do segundo para o quarto lugar, mas não baixou os braços e foi quarto classificado, seguindo-se Lana Pelfrene (Birel ART) que fechou o top-5.