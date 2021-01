Datas do Calendário do Karting 2021

Já são conhecidas as datas do Calendário do Karting em 2021, mas para já só é conhecido o local e o organizador da Taça de Portugal 2020, que foi adiada para fevereiro depois de não se ter realizado o ano pasado.

Datas

20 e 21 fevereiro – Taça de Portugal 2020 – Bombarral – ACDME

13 e 14 março – 1ª Prova CPK – Local e Organizador a designar

10 e 11 abril – 2ª Prova CPK – Local e Organizador a designar

15 e 16 maio – 3ª Prova CPK – Local e Organizador a designar

12 e 13 junho – 4ª Prova CPK – Local e Organizador a designar

18 e 19 setembro – 5ª Prova CPK – Local e Organizador a designar

2 e 3 outubro – Taça de Portugal 2021 – Local e Organizador a designar