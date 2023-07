Clube Automóvel do Minho regressa ao C. Portugal de Karting em Braga após 6 anos | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota disputa este fim de semana a quarta jornada dupla agendada para o Kartódromo Internacional de Braga. Tal como nas três primeiras rondas em Viana do Castelo, no Bombarral e em Portimão, também a jornada de Braga vai contar com cerca de 100 pilotos. Estão inscritos 99, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

É o regresso do Clube Automóvel do Minho (CAM) à organização do Campeonato de Portugal de Karting em Braga. Além do espetáculo das corridas, o evento destaca-se pela preocupação ambiental e sustentável, contando com o importante apoio dos parceiros AGERE e BRAVAL.

Esta preocupação pela vertente mais sustentável visa minimizar o impacto ambiental, promovendo práticas conscientes e ecológicas durante toda a sua realização. Ao incentivar a reciclagem, gestão eficiente de resíduos e outras iniciativas eco-friendly, o Campeonato de Karting prova que o desporto motorizado pode coexistir em harmonia com a natureza.

O regresso da Competição de Portugal de Karting em Braga organizada pelo Clube Automóvel do Minho atrai talento e, simultaneamente, enaltece a importância cada vez maior da sustentabilidade no contexto desportivo, pois este é um ponto que o desporto motorizado tem inevitavelmente que ter em atenção porque se trata da sua sobrevivência enquanto desporto.