Campeonato de Portugal Karting arrancou: Início promissor com lutas intensas e vencedores surpresa

Raúl Vilarinho (Cadete), Mateus Gomes (X30 Mini), Guilherme Aguiar (X30 Mini U10), Duarte Alves (Júnior), António Macedo (X30 Sénior), Luís Alves (KZ2) e João Barros (X30 Super Shifter) venceram a prova inaugural do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, disputada este fim de semana no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

A primeira prova Campeonato de Portugal de Karting Toyota foi um verdadeiro espetáculo e promete proporcionar momentos de elevado nível ao longo da época, tendo em conta a competitividade a que se assistiu em todas as categorias. Um início muito promissor…

Categoria X30 Sénior

Rafael Rajani (TBKart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da X30 Sénior, com a marca de 43,322s. Na primeira manga de qualificação, venceu António Macedo (CRG) e Rafael Rajani ganhou a segunda manga, tendo na Pré-Final António Macedo voltado a triunfar. Assim, na soma de todos os resultados, António Macedo garantiu a pole-position para a Final, tendo Rafael Rajani a seu lado, enquanto da segunda linha partiram Afonso Ferreira (KR) e João Barros (LN).

A corrida decisiva, disputada em 20 voltas, foi dominada por António Macedo, que conseguiu isolar-se na fase inicial e depois alargou a sua vantagem até aos 2,5s sobre o restante pelotão. O jovem piloto de Braga, que na semana anterior tinha vencido a Winter Cup Portugal, também em Viana do Castelo, confirmou a vitória no arranque do CPK e mostrou que é um forte candidato ao título na X30 Sénior, categoria que o seu irmão, Francisco, venceu em 2023.

Rafael Rajani, que este ano também vai competir com um McLaren nos campeonatos ibéricos de GT4, regressou ao karting com um pódio (2.º lugar) em Viana do Castelo, logo na frente de Afonso Ferreira, que aproveitou da melhor forma um problema técnico de João Barros já na última volta da corrida. Depois de ter subido ao pódio na Winter Cup Portugal, o vice-campeão nacional Santiago Alves (Maranello) abriu a época do CPK com um 5.º lugar, enquanto Diogo Caetano (Birel ART) fez uma notável recuperação de 10 lugares, para terminar nos seis primeiros.

O campeão nacional Rotax em título, Anis Tazi, que também tinha subido ao pódio na Winter Cup Portugal, foi desta vez 7.º classificado em Viana do Castelo, sendo penalizado em cinco segundos por danos na carenagem frontal, tal como aconteceu com Solomon Hoffman (TBKart), Nicole Ferreira (Exprit) e Tomás Fernandes (TBKart), que também estiveram em bom plano e completaram o top 10.

Categoria X30 Super Shifter

Luís Alves (TBKart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da KZ2 com o tempo de 41,677s. Na primeira manga de qualificação, venceu Rodrigo Ferreira (TBKart) e na segunda voltou a impor-se Luís Alves, que garantiu a pole-position para a Pré-Final, na qual voltou a triunfar. Na soma de todos os resultados, o piloto de Guimarães assegurou a pole-position para a Final, tendo Rodrigo Ferreira a seu lado, enquanto da segunda linha partiram Afonso Barata (KR) e o espanhol Jorge Illade (DR).

Na corrida decisiva, disputada em 20 voltas, Rodrigo Ferreira largou melhor e manteve-se na liderança até à segunda volta, altura em que Luís Alves assumiu o comando e não mais o largou até final, conquistando uma vitória segura e com a volta mais rápida em 42,115s. Na luta pela segunda posição, Mário Borges (Maranello) levou a melhor sobre Rodrigo Ferreira e Afonso Barata, os terceiro e quarto classificados, enquanto Hugo Marreiros (Tonykart) encerrou o top-5.

João Barros, tal como na Winter Cup, voltou a fazer uma prova de alto nível e foi sexto classificado à geral e venceu na X30 Super Shifter, na frente de Nuno Quintanilha (FK), João Nunes (Tonykart), Bruno Frota (Sodikart) e Nuno Portela (Birel ART) que fechou o top-10. Pedro Valério (Kalikart) terminou na 11.ª posição, na frente de Sérgio Carvalho (Lenzokart) e de João Dias (Tonykart), enquanto o espanhol Jorge Illade (DR) não alinhou.

Categoria Júnior

Duarte Alves (LN), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 44,544s, venceu as duas mangas de qualificação, pelo que assegurou a pole-position para a Pré-Final, na qual voltou a triunfar. Assim, o piloto de Penafiel garantiu a primeira posição na grelha de partida para a Final, tendo a seu lado, Santiago Barros (CRG), enquanto da segunda linha partiram Leonor Rocha (TBKart) e Vicente Rodrigues (KR).

A Final, disputada em 18 voltas, teve diferentes líderes e Santiago Barros (CRG) comandou a fase inicial, até Leonor Rocha conseguir, também ela, passar pela liderança, Mas a 12.ª volta acabou por ser decisiva, já que Duarte Alves conseguiu isolar-se no comando, para não mais o largar até final, rubricando também a volta mais rápida em 44,751s. Assim, o interesse da corrida ficou para a luta pela segunda posição e por ela lutaram seis pilotos. Leonor Rocha acabou por ser a segunda a ver a bandeira xadrez, mas uma penalização relegou-a para o nono lugar, tendo Miguel Martins (TBKart) sido um honroso segundo classificado, enquanto Vicente Rodrigues (KR) completou o pódio, com Francisco Correia (CRG), Santiago Barros e Vicente Capela (Tonykart) a terminarem logo a seguir. O regressado Guilherme Morgado (Parolin) garantiu o sétimo lugar, na frente de Martim Acúrcio (Birel ART), Leonor Rocha e Tomás Carapucinha (Birel ART) que encerrou o top-10.

Categoria X30 Mini

A temporada do CPK na categoria X30 Mini arrancou com Miguel Barbosa (KR) a estabelecer o melhor tempo nos treinos cronometrados (à geral e na subcategoria U10), com uma volta em 49,292s. Depois, Duarte Rodrigues (DR) venceu as duas mangas de qualificação, pelo que arrancou da pole-position na Pré-Final, uma corrida onde Artur Loureiro (TBKart) foi o mais forte, à geral e na subcategoria U10. Na soma de todos os resultados, Duarte Rodrigues garantiu a primeira posição na grelha de partida da Final, tendo a seu lado Artur Loureiro, enquanto da segunda linha partiram Mateus Gomes (DR) e Miguel Barbosa.

A corrida decisiva, disputada em 15 voltas, foi uma das melhores do fim de semana em Viana do Castelo, com diferentes pilotos a passarem pela liderança da Final. Artur Loureiro, Mateus Gomes e Miguel Barbosa chegaram a liderar o pelotão, com Eduardo Oliveira (DR), Martim Gomes (Parolin) e Guilherme Aguiar (TBKart) a também integrarem o grupo que discutiu a vitória até aos últimos metros da corrida! Miguel Barbosa foi o primeiro a passar na linha de meta, mas o campeão em título da Cadete seria penalizado em cinco segundos, por saída total dos corredores de partida. O jovem luso-brasileiro Eduardo Oliveira, que tinha largado do 6.º lugar, viu a bandeira de xadrez no 2.º posto, mas seria desclassificado no final, por irregularidade técnica no seu kart. Assim, Mateus Gomes começou o CPK com uma vitória em Viana do Castelo, uma semana depois de também ter conquistado a Winter Cup Portugal, deixando Martim Gomes a escassos 0,025s e Guilherme Aguiar a 0,090s. Além do 3.º lugar absoluto, o jovem piloto do Porto foi o melhor da sub-categoria U10, com Lourenço Antunes (Birel ART) e Luís Fernandes (KR) a fecharem o top 5 após boas recuperações na Final.

Duarte Rodrigues teve uma Final azarada e terminou no 6.º posto, enquanto Tomás Soeiro (DR) conseguiu recuperar cinco posições, até ao 7.º lugar, na frente de Miguel Barbosa, de Christian Coutto (Birel Art) e do espanhol Matteo Rodríguez (FA), que fecharam o top 10 no arranque do CPK.

Registo ainda para o abandono inglório de Artur Loureiro, já na fase final da corrida, quando o jovem piloto de Vila Nova de Gaia estava no grupo que discutia os primeiros lugares.

Categoria Cadete

Manuel Miranda (FA), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 51,489s, venceu as duas mangas de qualificação, pelo que arrancou da pole-position na Pré-Final, corrida na qual voltou a impor-se. Assim, o jovem piloto de Barcelos garantiu a pole-position, tendo a seu lado na grelha de partida Duarte de Deus (KR), enquanto da segunda linha partiram Raúl Vilarinho (KR) e o russo Sviatoslav Mishin (KR).

A corrida decisiva, disputada em 13 voltas, acabou por se ingrata para Manuel Miranda que havia dominado todos os acontecimentos até então. O jovem piloto de Barcelos foi forçado a cair para a última posição logo após a partida, mas não desistiu e terminou no décimo lugar, com a volta mais rápida em 52,066s.

No entanto, outros pilotos deram espetáculo, sobretudo o russo Sviatoslav Mishin, Raúl Vilarinho e Duarte de Deus, tendo este sido o primeiro a ver a bandeira xadrez, mas uma penalização acabou por relegá-lo para o quinto lugar. Raúl Vilarinho, que esteve sempre na luta pela primeira posição, acabou mesmo por ser o vencedor da Final, com Sviatoslav Mishin e Tomás Raposo a completarem o pódio. Rodrigo Carreia (KR) foi um meritório quarto classificado.

Afonso Salgado (T Group) assegurou a sexta posição, seguindo-se Breno Arruda (DR), Margarida Soeiro (DR), Frederico Portilho (KR), Manuel Miranda (FA), Mauro Cubela (Birel ART), enquanto Otávio Amorim (Birel ART) foi desclassificado.

A segunda prova está agendada para 25 e 26 de abril e será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve.