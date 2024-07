Campeonato de Portugal de Karting Toyota regressa em Braga

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota tem a quarta jornada dupla agendada para o próximo fim de semana e realizar-se-á no Kartódromo Internacional de Braga. Para a prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho (CAM) estão inscritos 83 pilotos.

Depois das primeiras três jornadas duplas, em Leiria, em Viana do Castelo e no Bombarral, o Campeonato de Portugal de Karting vai prosseguir com a realização da quarta ronda dupla, no Kartódromo Internacional de Braga. Estão inscritos 83 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Quanto à classificação geral de cada categoria, Rodrigo Carreira está no comando da categoria Iniciação com 212,5 pontos, seguindo-se Lana Pelfrene (181,5), Salvador Glória (105) e Manuel Miranda (42) nas posições seguintes. Na categoria Cadete, Artur Loureiro é o líder com 207 pontos, enquanto Lourenço Antunes (181), Luís Fernandes (131), João Barros (92,5) e José Diogo Martins (81,5) estão, respetivamente, no lote dos cinco primeiros.

Na categoria X30 Mini, Mário Silva Lora está na liderança com 173,5 pontos, Francisco Correia é segundo classificado com 139 pontos, enquanto Leonor Rocha (134), Guilherme Morgado (131) e José Pedro Pinto (91) completam, por esta ordem, o top-5. Gabriela Teixeira ocupa a primeira posição da categoria Júnior com 176,5 pontos, António Macedo está no segundo lugar com 138, seguindo-se Afonso Ferreira (133), Martim Marques (125,5) e Tomás Fernandes (98,5), respetivamente, no top-5.

Na categoria X30, Martim Meneses lidera com 198,5 pontos, Gabriel Caçoilo é segundo (146,5), enquanto Miguel Silva (124,5), Diogo Pinto (118,5) e Henrique Ventura Oliveira (113,75), integram, respetivamente, o lote dos cinco primeiros classificados. Em relação à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está no comando em termos absolutos com 178,5 pontos e na classe Sénior com 200 pontos, seguindo-se Henrique Cruz (151,5) Mário Borges (143), André Serafim (130), que também lidera a classe Master com 198 pontos e Hugo Marreiros (95). Na classe Gentleman, Paulo Martins é o líder com 237 pontos, na frente de Rui Pires (177) e de Sérgio Carvalho (156).

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 08h30 e as 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h30, será disputada uma manga de qualificação e a Corrida 1. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 18h00.

No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados entre as 08h00 e as 10h20. As mangas de qualificação realizam-se entre as 11h00 e 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h45 e as 15h20, disputam-se as Corridas 2. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 15h40.