Campeonato de Portugal de Karting Toyota: recorde de inscritos para Portimão | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota tem a terceira jornada dupla agendada para o próximo fim de semana e realizar-se-á no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. À semelhança das provas de Viana do Castelo e de Leiria, o traçado algarvio prepara-se para receber largas dezenas de pilotos, existindo mesmo um recorde inscritos: 92.

Pela terceira vez consecutiva o Campeonato de Portugal de Karting Toyota apresenta uma lista de inscritos com largas dezenas de pilotos: 92 para sermos mais precisos. Se nas duas rondas anteriores, disputadas em Viana do Castelo e Leiria, assistimos a corridas espetaculares, na terceira jornada dupla, em Portimão, as expetativas são as mesmas em seis categorias distintas, nomeadamente na Iniciação, na Cadete 4T, na X30 Mini, na Júnior, na X30 (que incluiu a classe Master) e na X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

No que diz respeito à classificação geral de cada categoria, Artur Loureiro está no comando da categoria Iniciação com 134 pontos, seguindo-se Lourenço Antunes (111), Martín Rodrigues (83), José Diogo Martins (81,5) e Diogo Baptista (79), respetivamente, no top-5. Na categoria Cadete 4T, Guilherme Morgado é o líder com 155 pontos, enquanto José Pedro Pinto (99,5), Leonor Rocha (96,5), Francisco Correia (85) e Vicente Capela (76) integram, por esta ordem, o leque dos cinco primeiros.

Na categoria X30 Mini, Martim Marques está na liderança com 149 pontos, Diogo Caetano é segundo classificado com 104 pontos, enquanto João Barros (90), Gabriela Teixeira (83) e Afonso Lopes (79) completam, respetivamente, o top-5. Rodrigo Vilaça ocupa a primeira posição da categoria Júnior com 140 pontos, Martim Meneses está no segundo lugar com 118,5 pontos, seguindo-se Santiago Alves (103), Diogo Castro (80,5) e Pedro Barbosa (66), respetivamente, no top-5.

Na categoria X30, que tem o maior número de inscritos (34), Duarte Pinto Coelho lidera com 135,5 pontos, Frederico Peters está no segundo lugar com 104,5 pontos, enquanto João Miguel Oliveira (96), Diogo Pinto (63) e Henrique Cruz (56), integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros classificados. Na classe X30 Master, Renato Bolzan ocupa a primeira posição, na frente de Pedro Paxiuta de Paiva (119,5) e de Ricardo Melo (107). Em relação à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está no comando em termos absolutos com 141,5 pontos e na classe Sénior com 153,5 pontos, seguindo-se André Serafim (110) – 1.º na classe Master (143,5) –, Rodrigo Lessa (97,5), Hugo Marreiros (85) e João Barros (69), respetivamente, no top-5. Na classe Gentleman, Nuno Portela é o líder com 152 pontos.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em portimão, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h30 e as 12h45, enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h05, será disputada a uma manga de qualificação e a Corrida 1. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 17h40.

No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados entre as 09h30 e as 10h45. As mangas de qualificação realizam-se entre as 11h00 e 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h45 e as 15h20, disputam-se as Corridas 2. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 15h40.