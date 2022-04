Campeonato de Portugal de Karting Toyota em Leiria: Boas corridas e muita emoção | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota prosseguiu em Leiria com uma ronda dupla. Boas corridas, muita emoção, marcaram a prova realizada no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

FOTOS Pedro Monserrate

Rodrigo Ferreira, André Serafim, Nuno Portela, Duarte Pinto Coelho, Renato Bolzan, Martim Meneses, Martim Marques, Guilherme Morgado e Artur Loureiro foram os vencedores do 1º dia da dupla ronda do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, a contar para a segunda jornada dupla que decorreu no Kartódromo Internacional de Leiria.

Artur Loureiro, Guilherme Morgado, Martim Marques, Rodrigo Vilaça, João Miguel Oliveira, Renato Bolzan, André Serafim, Rodrigo Ferreira e Nuno Portela venceram no fecho da segunda jornada dupla do CPK.

Categoria X30

Na Final do 1º dia, disputada em 18 voltas, Duarte Pinto Coelho conseguiu manter-se na frente logo após o arranque e depois começou a construir um avanço decisivo para o campeão em título, Frederico Peters. O piloto de Lisboa garantiu assim mais um triunfo na categoria X30 (com a volta mais rápida), terminando na frente de Peters e de João Miguel Oliveira, que assumiu o derradeiro lugar do pódio durante a segunda metade da corrida.

Diogo Martins (Tonykart) ficou a apenas 0,9s de um lugar no top-3, enquanto Diogo Pinto (Charles Leclerc) voltou a mostrar o seu talento neste regresso ao Karting como piloto, recuperando seis posições para completar o top-5. Seguiram-se o sul-coreano Junho Kim (DR), o madeirense João Dinis (Tonykart) e Mário Borges (Birel ART), que também ficaram nos oito primeiros da corrida decisiva. Francisco Serôdio (Redspeed) conseguiu subir sete lugares ao longo da Final e foi o 9.º classificado, logo na frente de Tomás Leitão (Tonykart) e de Francisca Queiroz (Kosmic), que voltou a recuperar posições durante a corrida.

Na categoria X30 Master, novo triunfo para Renato Bolzan (Tonykart), na frente de Pedro Paxiuta de Paiva (Tonykart) e dos estreantes no Campeonato de Portugal de Karting: Ricardo Ribeiro (Sodikart) e Nelson Silva (Tonykart).

Categoria X30

Na Final do 2º dia, disputada em 18 voltas, Henrique Cruz liderou até à oitava volta, altura em que João Miguel Oliveira assumiu o comando em definitivo. O piloto da Batalha conseguiu vencer na frente do campeão nacional em título, Frederico Peters (Parolin). Com uma boa ponta final de corrida, Duarte Pinto Coelho conseguiu assegurar o terceiro lugar do pódio e a volta mais rápida (45,972s), logo na frente de Diogo Martins (Tonykart), que repetiu o 4.º lugar obtido no sábado. Henrique Cruz mostrou rapidez para lutar pela vitória e terminou no quinto lugar, com Junho Kim na sexta posição e Tomás Leitão (Tonykart) no sétimo posto, após ter recuperado quatro lugares. Notável foi também a recuperação de oito lugares de Diogo Pinto (Charles Leclerc), rumo ao 8.º lugar final, com Francisco Serôdio (Redspeed) e Francisca Queiroz (Kosmic) a completarem o top-10.

Entre os pilotos da categoria Master, novo triunfo para Renato Bolzan (Tonykart), com Pedro Paxiuta (Tonykart) e Nelson Silva (Tonykart) nos restantes lugares do pódio, tendo Ricardo Ribeiro (Sodikart) sido o quarto classificado.

Categoria X30 Super Shifter

Na Final do 1º dia, disputada em 16 voltas, Rodrigo Ferreira foi quem esteve mais forte, conseguindo liderar a corrida de princípio a fim, para vencer à geral e na Sénior, com a volta mais rápida em 45,024s.

André Serafim garantiu a segunda posição e a vitória entre os Masters, enquanto João Barros (Birel ART) completou o pódio, sendo segundo classificado entre os Masters. Rodrigo Lessa sofreu uma penalização e acabou por ser o quarto posicionado à geral e segundo classificado na Sénior, enquanto Vasco Monory (Sodikart) fechou o top-5 e foi terceiro classificado na Sénior.

Márcio Moreira (Tonykart), também penalizado, foi 6.º classificado – 3.º na Master –, na frente de Nuno Portela (Birel ART), que venceu na categoria Gentleman, do ‘rookie’ Filipe Santos (FK) – 4.º na Sénior –, de Sérgio Carvalho (Lenzokart) – 2.º na Gentleman – e de António Bravo Lima (Kosmic).

Hugo Marreiros (Tonykart) foi forçado a abandonar à passagem da 10.ª volta numa altura em que era segundo classificado à geral.

Categoria X30 Super Shifter

Na Final do 2º dia, disputada em 16 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou da pole-position, mas à passagem da primeira volta era André Serafim quem liderava. O piloto de Chaves esteve muito forte e, duas voltas depois, face à vantagem que tinha para a concorrência, pôde entrar ‘em modo de gestão’ para colecionar mais uma vitória à geral e na Master.

Rodrigo Ferreira garantiu a segunda posição e venceu na classe Sénior, mas contou com boa réplica de Hugo Marreiros – que completou o pódio à geral e foi segundo na Master – e de Rodrigo Lessa (Birel ART), que foi quarto classificado à geral e segundo na Sénior.

João Barros fechou de forma tranquila o top-5 e completou o pódio da Master, seguindo-se Márcio Moreira (Tonykart) – 4.º na Master –, Vasco Monory (Sodikart) – 3.º na Sénior –, Nuno Portela (Birel ART) – vencedor na Gentleman –, Filipe Santos (FK) – 4.º na Sénior –, António Bravo Lima (Kosmic) – 2.º na Gentleman – e Sérgio Carvalho (Lenzokart), 3.º na Gentleman.

Categoria Júnior

Na Final do 1º dia, disputada em 18 voltas, Rodrigo Vilaça largou da pole-position e liderou a primeira metade da corrida, até Martim Meneses assumir o comando à passagem da 10.ª volta. A partir daí, o jovem madeirense conseguiu abrir uma vantagem importante que geriu nas últimas voltas, começando o fim de semana leiriense no topo do pódio e com a volta mais rápida da Final (47,331s).

Santiago Alves (Parolin) conseguiu ascender ao 2.º lugar a três voltas do final, mantendo-se depois na frente de Rodrigo Vilaça, pilotos que acompanharam Martim Meneses no pódio.

Francisco Macedo também protagonizou uma boa corrida e ficou muito perto de um lugar no pódio, no 4.º posto, logo seguido por Diogo Castro, que completou o top-5. Pedro Barbosa (Tonykart) foi um meritório 6.º classificado na primeira Final do fim de semana, enquanto Filipe Rodrigues (Birel ART) garantiu o 7.º posto, na frente de Henrique Oliveira (Kosmic), Ray Tavares (Fórmula K), Tomás Lobo (Charles Leclerc) e Caio Bolzan (Tonykart).

Categoria Júnior

Na Final do 2º dia, disputada em 18 voltas, Rodrigo Vilaça conseguiu um bom arranque e depois passou para a liderança já na segunda metade da corrida, mantendo uma curta – mas importante – vantagem sobre Martim Meneses, que lhe daria a vitória e a volta mais rápida na corrida decisiva.

Martim Meneses, vencedor da Final no sábado, ficou logo atrás do jovem piloto de Braga, enquanto Santiago Alves também lutou pela vitória e garantiu mais um lugar no pódio.

Francisco Macedo (Redspeed) voltou a protagonizar uma boa corrida e foi o 4.º classificado, na frente de Caio Bolzan (Tonykart), que encerrou os cinco primeiros da Final. Filipe Rodrigues (Birel ART) foi autor de uma excelente recuperação de cinco lugares, rumo ao 6.º posto, enquanto Henrique Oliveira (Kosmic) foi um meritório 7.º classificado, na frente de Ray Tavares (Fórmula K) e do jovem algarvio Tomás Lobo (Charles Leclerc). Pedro Barbosa (Tonykart) e Diogo Castro (Redspeed) completaram a classificação, depois de ambos terem sido penalizados.

Categoria X30 Mini

Na Final do 1º dia, disputada em 16 voltas, Martim Marques colocou-se na frente do pelotão logo na fase inicial e aumentou o ritmo na segunda metade da corrida, confirmando a vitória e a volta mais rápida da corrida (50,792s). António Macedo fez um excelente arranque e subiu logo duas posições, para o 2.º posto, mantendo esse lugar durante toda a corrida. Gabriela Teixeira (DR) também fez uma Final de grande nível, conseguindo subir ao 3.º lugar à passagem da 12.ª volta e depois garantindo o pódio na primeira Final em Leiria.

Diogo Caetano terminou a corrida num meritório 4.º lugar, após uma intensa discussão até à última volta com Afonso Lopes (Kart Republic) – que largou do nono lugar – e João Barros (Parolin), os quinto e sexto classificados, respetivamente. Depois do brilharete na manga de qualificação (foi 2.º classificado), Xavier Lázaro conseguiu desta vez o 7.º posto na corrida decisiva, na frente de Tomás Fernandes (Kosmic), Romeu Mello (Kosmic) e de Jan Rodrigues (Charles Leclerc), que também terminaram, por esta ordem, entre os 10 primeiros. O jovem angolano Jorge Saraiva (Parolin) foi o 11.º classificado na Final 1, logo seguido por Dinis Nôro (Birel ART) e Afonso Azevedo (Charles Leclerc).

Categoria X30 Mini

Na Final do 2º dia, disputada em 16 voltas, Martim Marques voltou a mostrar a sua competitividade e bateu toda a concorrência, reforçando o seu comando no Campeonato de Portugal de Karting na categoria X30 Mini.

Afonso Lopes foi o principal adversário do piloto da RAC e garantiu o segundo lugar na Final, na qual o piloto da equipa Cabo Júnior Team conseguiu ainda a volta mais rápida da corrida (50,661s).

Tal como tinha acontecido no sábado, Gabriela Correia (DR) esteve muito determinada na Final e conseguiu subir até ao terceiro lugar, o seu segundo pódio consecutivo em Leiria.

António Macedo conseguiu cortar a linha da meta na frente de um trio onde também estavam João Barros e Tomás Fernandes (Kosmic), numa discussão que durou mesmo até aos últimos metros da corrida.

Diogo Caetano (Birel ART) garantiu o 7.º lugar na corrida decisiva, com os promissores Xavier Lázaro (DR) e Romeu Mello (Kosmic) a discutirem o 8.º lugar de forma emotiva, com vantagem para Lázaro. Jan Rodrigues (Charles Leclerc) garantiu mais um top-10 na X30 Mini, enquanto Afonso Azevedo (Charles Leclerc) e o angolano Jorge Saraiva (Parolin) e Dinis Nôro (Birel ART) completaram a classificação da Final leiriense.

Categoria Cadete 4T

Na Final do 1º dia, disputada em 12 voltas, confirmou-se o favoritismo de Guilherme Morgado, apesar de José Pedro Pinto ainda ter passado pela frente da corrida, na fase inicial. Morgado garantiu mais uma vitória na Cadete 4T, com José Pedro Pinto a mostrar também o seu talento, subindo a um pódio onde também esteve João Francisco, que tinha largado do 4.º lugar.

Vicente Capela (Charles Leclerc) conseguiu recuperar dois lugares e ficou muito perto do pódio em Leiria, no 4.º posto, cruzando a linha de meta logo na frente de Vasco Oliveira (EKR), que completou o top-5 da Final. Seguiu-se Francisco Correia (Kart Republic), outro dos jovens valores desta categoria, com Leonor Rocha a ser desta vez a 7.ª classificado, devido a uma penalização por danos na carenagem frontal do seu kart.

Duarte Rodrigues (DR) foi o 8.º classificado na corrida decisiva, na frente de Francisco Iglesias (Birel ART), Martim Gomes (Birel ART) e de Mateus Gomes (Birel ART).

Categoria Cadete 4T

Na Final do 2º dia, disputada em 12 voltas, Guilherme Morgado assumiu o comando das operações e garantiu mais uma vitória em 2022, reforçando a sua liderança no Campeonato de Portugal de Karting da categoria Cadete 4T. Cada vez mais determinada, Leonor Rocha conseguiu passar em definitivo para o segundo lugar durante a sétima volta e assegurou mais um lugar no pódio, logo na frente de José Pedro Pinto, que também continua a mostrar o seu talento. Francisco Correia (Kart Republic) também lutou até à bandeira de xadrez por um lugar no pódio e ficou a escassos 0,098s de José Pedro Pinto, enquanto Duarte Rodrigues (DR) recuperou quatro lugares e assegurou o top-5. Francisco Iglesias (Birel ART) esteve em bom plano e foi o 6.º classificado, logo na frente de Vasco Oliveira (EKR) e Vicente Capela (Charles Leclerc), que também terminaram no top 8. O campeão em título da Iniciação, Martim Gomes (Birel ART) ficou no 9.º lugar da corrida decisiva, com Mateus Gomes (Birel ART) e João Francisco (Ricciardo) a completarem a classificação.

Categoria Iniciação

Na Final do 1º dia, disputada em 5 voltas, Artur Loureiro aproveitou da melhor forma a pole-position para cedo se distanciar da concorrência e na terceira volta já liderava com alguma vantagem. O piloto de Vila Nova de Gaia geriu bem a corrida até à bandeira xadrez e voltou a somar mais uma vitória, na frente de Diogo Baptista, que recuperou da quarta até à segunda posição.

Lourenço Antunes foi um tranquilo terceiro classificado, enquanto José Diogo Martins (Birel ART) levou a melhor sobre Luís Fernandes (Parolin) na luta pelo quarto lugar. Martin Rodrigues (Parolin) garantiu a sexta posição, na frente de Tiago Caetano (Birel ART) – que rubricou a volta mais rápida em 1,14,556s – e de Tomás Dias (Parolin).

Categoria Iniciação

Na Final do 2º dia, disputada em 5 voltas, José Diogo Martins largou da pole-position e liderou até à passagem da quarta volta, altura em que Artur Loureiro passou para o comando e não mais o largou até à bandeira xadrez. O piloto de Vila Nova de Gaia somou a sua terceira vitória em Finais para o campeonato, sendo agora o novo líder da categoria Iniciação.

Lourenço Antunes (Birel ART) garantiu um excelente segundo lugar, já que, apesar de ter arrancado da sétima posição, conseguiu recuperar até garantir o lugar intermédio do pódio, onde teve a companhia do seu colega de equipa, Tiago Caetano. José Diogo Martins garantiu a quarta posição e Diogo Baptista encerrou o top-5, enquanto Luís Fernandes (Parolin) foi sexto classificado, na frente de Martin Rodrigues e de Tomás Dias (Parolin), respetivamente.