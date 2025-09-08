Campeonato de Portugal de Karting Toyota atribuiu títulos nacionais no Bombarral

Margarida Soeiro, Miguel Barbosa, Afonso Lopes, Hugo Marreiros, Joseph Oliveira e Nuno Portela são os novos campeões nacionais de Karting. Os títulos das categorias X30 e X30 Mini, ficaram por atribuir, dado que as classificações estão suspensas.

A edição 2025 do Campeonato de Portugal de Karting Toyota terminou este fim de semana, com a realização da quinta e última jornada dupla, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Hugo Marreiros, Joseph Oliveira e Nuno Portela campeões na X30 Super Shifter

Nuno Portela (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Gentleman com a marca de 50,069s. Na manga de qualificação, venceu Rodrigo Ferreira (TBKart), na frente de Hugo Marreiros (Tonykart), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Joseph Oliveira (Lenzokart) e Joáo Nunes Tonykart) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 17 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou então da pole-position, mas quem assumiu logo o comando Hugo Marreiros, que, no entanto, acabou por ser o segundo a ver a bandeira xadrez, mas suficiente para festejar dois títulos de campeão nacional quer à geral, quer na classe Master.

O regressado Rodrigo Ferreira, com toda a classe, garantiu o lugar mais alto do pódio quer à geral, quer na Sénior e Joseph Oliveira foi o terceiro classificado, resultado suficiente para se sagrar campeão nacional da classe Sénior, terminando na frente de Afonso Barata (KR) e de João Nunes (Tonykart).

Nuno Portela confirmou o título de campeão nacional na classe Gentleman na frente de João Dias (Tonykart), Rui Pires (Kali Kart) e Sérgio Carvalho (Lenzokart), respetivamente.

Afonso Lopes campeão nacional Júnior e vitória de Duarte Alves no Bombarral

Na prova deste domingo, no Bombarral, Martim Marques (Maranello) foi o mais rápido durante a sessão de treinos cronometrados, com uma volta em 56,889s. Martim Marques confirmou, depois, a sua competitividade ao vencer a manga de qualificação, na frente do líder do campeonato, Afonso Lopes (Kart Republic), com ambos a largarem da primeira linha para a Final. Romeu Mello (TB Kart) e Leonor Rocha (TB Kart) partiram logo atrás, da segunda linha.

Na Final, disputada em 17 voltas, Duarte Alves conseguiu ‘vingar’ a penalização por falsa partida que o afastou da vitória no sábado, triunfando este domingo com escassos 0,073s de vantagem sobre Romeu Mello (TB Kart), o autor da volta mais rápida da corrida (47,913s). Martim Marques garantiu o seu regresso aos pódios com o 3.º lugar na corrida decisiva, enquanto Afonso Lopes festejou o título de campeão nacional X30 Júnior, categoria onde já tinha ganho a Taça de Portugal no ano passado. O seu companheiro de equipa, José Pedro Pinto (Kart Republic), fechou a temporada dentro do top 5, depois do pódio obtido no sábado. Leonor Rocha ainda lutou pelas primeiras posições na fase inicial, mas um infeliz incidente de corrida com Duarte Alves obrigou-a a sair de pista e a perder várias posições, terminando no 6.º posto e sagrando-se vice-campeã nacional. Tomás Carapucinha (Birel ART) e Mário Silva Lora (DR) recuperaram posições para terminarem no top 8, com Noam Ehrlich (TB Kart) também a demonstrar a sua evolução, no 9.º lugar. Francisco Sousa (Maranello) e Michael Mandim (Birel ART), ainda a acumularem experiência no karting de competição, completaram a classificação da derradeira Final do CPK.

Miguel Barbosa campeão nacional Cadete e triunfo de Zyan Sofuoglu no Bombarral

Tal como no sábado, a categoria Cadete voltou a ser dominada pelo jovem turco Zayn Sofuoglu (Tonykart), de apenas 6 anos, embora Miguel Barbosa (Kart Republic) tenha confirmado o seu primeiro título de campeão nacional. Sofuoglu começou por garantir mais uma pole-position nos treinos cronometrados, ao rodar em 58,462s, e depois venceu confortavelmente a manga de qualificação, com 5,1s de vantagem sobre Guilherme Aguiar (TB Kart). Estes dois pilotos partilharam a primeira linha da grelha para a Final, com o campeão Miguel Barbosa e Raul Vilarinho (Kart Republic) logo atrás.

A corrida decisiva, disputada em 11 voltas, viu o filho do consagrado motociclista Kenan Sofuoglu isolar-se logo na primeira volta, construindo depois uma vantagem que no final se cifrou em 8,3s. Um fim de semana perfeito para o jovem Zayn, que arrasta já uma verdadeira legião de adeptos das suas acrobacias dentro e fora da pista, com 4,5 milhões de seguidores no Instagram. Miguel Barbosa terminou o fim de semana em que completou 8 anos com mais um pódio e, mais importante, o título de campeão, depois de já ter conquistado o Open de Portugal e a Rotax Cup este ano. O jovem famalicense vai, agora, tentar repetir o feito no Campeonato de Portugal Rotax, também no Bombarral, dentro de três semanas.

Guilherme Aguiar também assegurou novo pódio na sua temporada, com o 3.º lugar, enquanto Raul Vilarinho terminou no 4.º posto, depois de já ter subido ao pódio no sábado. O jovem espanhol Matteo Rodríguez (Alonso Kart) completou os cinco primeiros, na frente de Luís Fernandes (Parolin), Manuel Miranda (FA), Duarte de Deus (Birel ART), Rodrigo Carreira (Kart Republic) e Lana Pelfrene (Kart Republic). Registo ainda para o azarado João Diogo Barros (Alonso Kart), que esteve em excelente plano no Bombarral, mas que foi desclassificado na Final.